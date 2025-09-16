Jader Filho visita obras na estação de tratamento de esgoto em Belém, nesta quarta (17)

O Ministério das Cidades realizará nesta quarta-feira (17) uma visita técnica às obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém. O ministro Jader Filho acompanhará a evolução do projeto, considerado a maior estação de tratamento de esgoto do Pará e uma das obras estratégicas para a COP 30 e para a melhoria do saneamento na capital paraense.

Localizada no bairro do Una, a estação possui capacidade para tratar até 475 litros de esgoto por segundo. Atualmente, 91% das obras já estão concluídas. A estação, que havia tido a construção paralisada, teve suas atividades retomadas em fevereiro deste ano após suplementação de recursos do Governo Federal.

Prevista para ser inaugurada antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ETE Una beneficiará 90 mil moradores de Belém, garantindo coleta e tratamento de esgoto, e evitando o lançamento de esgoto in natura no Rio Guamá, Baía do Guajará e demais afluentes. A obra representa um avanço significativo para o cumprimento das metas de universalização do saneamento na capital paraense.