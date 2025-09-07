Jader Filho diz que programa Minha Casa, Minha Vida vive 'era de ouro' no Brasil

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida vive a “era de ouro” no país, com recorde de contratações e expansão em todas as regiões. Segundo ele, mais de 1,7 milhão de unidades habitacionais já foram contratadas, beneficiando famílias que saem do aluguel e de áreas de risco.

O ministro paraense afirmou que a meta para os 4 anos de gestão, já foi superada. O objetivo, agora, é duplicar. “O presidente Lula estabeleceu como meta 2 milhões de casas em quatro anos. Vamos bater essa meta ainda em 2025 e ampliar em 50%, chegando a 3 milhões de casas contratadas até o final de 2026”, disse o ministro.



De acordo com Jader Filho, o programa não apenas realiza o sonho da casa própria, mas também gera emprego e renda. Mais de 1,1 milhão de casas estão em construção simultaneamente, e em 2024, mais de 50% dos lançamentos imobiliários do país foram do Minha Casa Minha Vida.

“O programa atende famílias de diferentes perfis. Para aquelas de renda mais baixa, há unidades subsidiadas sem custo. Para famílias com renda maior, o Minha Casa Minha Vida Financiado oferece subsídios para a entrada, e parcelas menores que o valor do aluguel”, explicou.