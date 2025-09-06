Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Minha Casa Minha Vida aposta em casas de madeira sustentável nas ilhas de Belém

Projeto usará madeira apreendida de desmatamento ilegal e será apresentado na COP 30 como modelo de sustentabilidade

Gabi Gutierrez
fonte

O ministro, em entrevista exclusiva ao Jornal O Liberal, deu detalhes sobre a atuação da pasta no Pará (Foto: Tarso Sarraf)

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai levar casas de madeira certificada para as ilhas próximas a Belém, como o Combu e Ilha das Onças. Segundo ele, o material será de madeira apreendida de desmatamento ilegal, garantindo destinação ambientalmente correta.

A iniciativa, anunciada no último dia 22, prevê a construção de 45 novas moradias e a assinatura da liberação dos recursos para construção das moradias. Para a execução das construções, o Governo Federal investirá R$ 3,3 milhões. Mas, o que chamou a atenção foi o fato das casas serem construídas em madeira, seguindo o padrão das construções ribeirinhas.

VEJA MAIS:

image Pará terá 613 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Unidades serão distribuídas em cinco municípios paraenses e beneficiarão mais de 2 mil pessoas


image Minha Casa, Minha Vida Rural: construção de 45 novas habitações na ilha do Combu inicia em setembro
A assinatura da liberação dos recursos para construção foi feita nesta sexta-feira (22) pelo ministro das Cidades, Jader Filho


image Três municípios do Pará recebem R$ 11 milhões em investimentos do Minha Casa, Minha Vida
Anúncio foi feito nesta quinta-feira (21), Dia Nacional da Habitação

Na entrevista, o ministro destacou o desconhecimento à tradição amazônida e tendências da arquitetura. "Primeiro que as pessoas não conhecem a nossa região. E são pessoas que não conhecem na verdade qual é a tendência da construção no mundo, tendência mundial é a construção com madeira certificada", detalhou Jader.

“Na Europa, prédios de até 20 andares já usam esse material, porque reduz a emissão de gases de efeito estufa. No caso das ilhas de Belém, será usada madeira ambientalmente correta. Essas casas serão apresentadas na COP 30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas] como modelo de inovação brasileira”, disse o ministro.

Além de redestinar o que é fruto do desmatamento, o ministro destacou a preocupação com a emissão de gases poluentes. "Essa é, inclusive, uma alternativa mundial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e preservar o meio ambiente. A construção civil é um dos principais emissores de gases poluentes do mundo”, explicou o ministro.

O projeto tem como objetivo oferecer moradia digna para famílias locais e seguir padrões ambientais rígidos. A iniciativa integra políticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que promove inclusão social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

minha casa minha vida combu

combu

Minha Casa, Minha Vida

Jader Filho
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada

Gravação de 5 minutos e 25 segundos vai ao ar na TV Brasil às 20h30.

06.09.25 16h37

MINISTÉRIO DAS CIDADES

Minha Casa Minha Vida aposta em casas de madeira sustentável nas ilhas de Belém

Projeto usará madeira apreendida de desmatamento ilegal e será apresentado na COP 30 como modelo de sustentabilidade

06.09.25 16h30

HABITAÇÃO

Pará tem R$ 7,4 bilhões de investimentos ativos do Ministério das Cidades

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Jader Filho falou sobre a meta de 2 milhões de casa do MCMV e descreve o momento como 'era de ouro' do programa habitacional

06.09.25 16h00

declaração

Lula diz que só não será candidato em 2026 se houver problema de saúde

Em entrevista, presidente também criticou Bolsonaro, defendeu regulação das redes e se posicionou sobre CLT, Venezuela e conflito em Gaza

06.09.25 13h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda