Minha Casa Minha Vida aposta em casas de madeira sustentável nas ilhas de Belém

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai levar casas de madeira certificada para as ilhas próximas a Belém, como o Combu e Ilha das Onças. Segundo ele, o material será de madeira apreendida de desmatamento ilegal, garantindo destinação ambientalmente correta.

A iniciativa, anunciada no último dia 22, prevê a construção de 45 novas moradias e a assinatura da liberação dos recursos para construção das moradias. Para a execução das construções, o Governo Federal investirá R$ 3,3 milhões. Mas, o que chamou a atenção foi o fato das casas serem construídas em madeira, seguindo o padrão das construções ribeirinhas.

Na entrevista, o ministro destacou o desconhecimento à tradição amazônida e tendências da arquitetura. "Primeiro que as pessoas não conhecem a nossa região. E são pessoas que não conhecem na verdade qual é a tendência da construção no mundo, tendência mundial é a construção com madeira certificada", detalhou Jader.

“Na Europa, prédios de até 20 andares já usam esse material, porque reduz a emissão de gases de efeito estufa. No caso das ilhas de Belém, será usada madeira ambientalmente correta. Essas casas serão apresentadas na COP 30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas] como modelo de inovação brasileira”, disse o ministro.

Além de redestinar o que é fruto do desmatamento, o ministro destacou a preocupação com a emissão de gases poluentes. "Essa é, inclusive, uma alternativa mundial para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e preservar o meio ambiente. A construção civil é um dos principais emissores de gases poluentes do mundo”, explicou o ministro.

O projeto tem como objetivo oferecer moradia digna para famílias locais e seguir padrões ambientais rígidos. A iniciativa integra políticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que promove inclusão social.