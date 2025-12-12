Brasil continua sendo um dos países mais desiguais da Terra, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 12, que o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais da Terra. Segundo o presidente, isso se dá por uma "minoria de milionários e bilionários" que concentram mais da metade das riquezas do País.

Lula disse ainda que o governo e a população precisam "lutar" para tornar a nação mais igualitária.

"O Brasil atingiu o menor nível de desigualdade da história, mesmo assim, continua a ser um dos países mais desiguais da Terra. Um país onde uma minoria de bilionários e milionários concentra mais da metade das riquezas. Enquanto essa vergonhosa desigualdade existir, nós e vocês teremos que lutar, lutar e lutar porque a gente jamais vai desistir. Lutar sempre, desistir jamais", declarou Lula.

O presidente participou na manhã desta sexta da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, em Brasília.

Após o evento, Lula partiu para São Paulo, onde participará, no fim da tarde, da inauguração do canal SBT News.

Lula enviou uma mensagem ao Congresso Nacional da Convenção Interamericana Contra as Formas de Descriminação e Tolerância. Com isso, o Legislativo precisa ratificar o texto para que o Brasil siga os preceitos adotados pelo continente.

Cenário econômico e isenção do IR

O presidente da República destacou também os números econômicos durante o discurso em Brasília. Segundo o petista, o momento brasileiro é especial devido à diminuição da extrema pobreza e do desemprego, além do crescimento dos empregos formais. Lula também destacou a isenção de quem ganha até R$ 5 mil do imposto de renda, e afirmou que os mais ricos vão compensar a "libertação do povo pobre" da tributação.

"Avançamos na luta contra a justiça tributária. A partir de janeiro de 2026, quem recebe até R$ 5 mil, não paga mais imposto de renda neste País, e quem ganha até R$ 7.300, vai pagar menos imposto do que paga hoje. A compensação sobre essa libertação do povo pobre pagar imposto de renda, virá da taxação que estamos fazendo na camada mais rica da população", disse Lula.

O presidente afirmou ainda que é preciso apenas "eleger alguém que não presta" para destruir uma política pública. Segundo o petista, é preciso que o Estado vá até a população, e não o contrário.

Lula anunciou que, no ano que vem, o governo vai tentar realizar três mutirões por mês de veículos e equipamentos do programa Agora Tem Especialistas pelo Brasil. A iniciativa é uma das apostas do petista para alavancar a popularidade da gestão diante da chegada da campanha eleitoral.