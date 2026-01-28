Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Pedido de extradição de Ramagem está nos EUA desde o ano passado, diz MJSP ao STF

Estadão Conteúdo

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 28, que o pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) já foi entregue ao governo dos Estados Unidos em 30 de dezembro do ano passado. Não há prazo para a análise do requerimento. A informação é da Agência Brasil.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por participação na tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022. Após a condenação, ele deixou o País e fugiu para os Estados Unidos, em setembro.

Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva do ex-deputado. No mês seguinte, determinou que a Secretaria Judiciária do STF remetesse ao MJSP os documentos necessários para a formalização do pedido de extradição. Uma semana depois, a pasta informou à Corte que havia solicitado ao Ministério das Relações Exteriores o encaminhamento do processo às autoridades norte-americanas, que segundo o MJSP, foi entregue no dia 30 de dezembro.

Ramagem teve o mandato cassado em 18 de dezembro, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados também declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, Ramagem afirmou que a decisão foi resultado de uma "canetada" e acusou o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de atuar como "subordinado de um ministro ditador", em referência a Moraes.

Motta afirmou que a decisão foi tomada pelos líderes partidários para evitar um "novo episódio de conflito e de estresse institucional".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/ALEXANDRE RAMAGEM/PEDIDO/EXTRADIÇÃO/EUA
