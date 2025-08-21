Três municípios do Pará recebem R$ 11 milhões em investimentos do Minha Casa, Minha Vida

No Dia Nacional da Habitação, nesta quinta-feira (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, assinou contratos para a construção das moradias rurais do Minha Casa, Minha Vida, em três municípios do Pará. Juntas, as cidades vão receber R$ 11 milhões em investimentos do programa.

Foram beneficiadas 146 famílias dos municípios de Capitão Poço, Nova Timboteua e Acará, no nordeste do Pará. Um investimento de R$ 11 milhões, em recursos federais, será aplicado na construção de moradias nas comunidades rurais de São Pedro do Induá, Sombrinha e São Sebastião do Induá, em Capitão Poço, totalizando 82 habitações.

Em Nova Timboteua, as comunidades beneficiadas com 23 casas são: Vila da Curva, Vila São Pedro e Vila Boa Vista. Por último, a comunidade quilombola de Guajará-Miri, na zona rural de Acará, receberá 41 unidades.

“Além de estarmos aqui comemorando a assinatura destes contratos com as famílias da zona rural do Pará, estamos comemorando um importante marco da política habitacional brasileira. Chegamos a 1,7 milhão de contratações de imóveis do Minha Casa, Minha Vida por todo o país, desde a recriação do programa, em 2023", destacou Jader Filho.

O ministro complementou: "Cada contrato assinado por nós junto às famílias brasileiras representa mais do que um número: é a conquista de muitos sonhos que estão se tornando realidade em todo o Brasil, em especial aqui nos municípios paraenses”.

Durante as agendas, as entidades organizadoras responsáveis pelos projetos pactuaram o compromisso acerca dos prazos para a entrega das moradias contratadas. A grande maioria das unidades serão entregues ainda em 2025, até o Natal, como as 82 casas em Capitão Poço e as 23 em Nova Timboteua.

O ministro Jader Filho observou que, com as assinaturas realizadas nesta quinta-feira, já são 30 municípios paraenses visitados pelo Ministério das Cidades para contratação de moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural, que se aproxima de 7 mil unidades contratadas somente no Pará, e um total de 1 milhão e 700 mil unidades contratadas em todo o Brasil.

"Hoje é o Dia Nacional da Habitação e escolhi passar esse dia aqui, em Capitão Poço, com vocês, este que é o dia mais importante dentro do Ministério das Cidades e do programa Minha Casa, Minha Vida porque é o dia que simboliza o sonho da casa própria, que voltou a ser uma realidade depois que o atual presidente Lula voltou e com ele voltou o Minha Casa, Minha Vida. Hoje, a gente chega a 1 milhão e 700 mil contratados no Brasil", enfatizou o ministro.

Os imóveis da modalidade do MCMV visam respeitar as características habitacionais de cada localidade beneficiada, com imóveis feitos em alvenaria, substituindo moradias feitas em taipa, barro, palha ou madeira. As casas contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de lavanderia e varanda/pátio, garantindo dignidade às famílias contempladas pelo programa habitacional do Governo Federal.