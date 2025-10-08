Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

Gabi Gutierrez
fonte

Prefeito de Ananindeua Daniel Santos foi afastado do cargo por seis meses por decisão da Justiça, nesta terça-feira (5) (Everaldo Nascimento / Arquivo O Liberal)

Em meio a investigações sobre suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos em Ananindeua, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu intervir no caso. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) informou, em nota, nesta quarta-feira (8), que foi notificado da decisão da ministra Cármen Lúcia, que suspendeu nesta terça-feira (7), os processos contra o prefeito Daniel Santos e determinou o envio dos autos à Suprema Corte.

Isso significa que todos os documentos e registros do processo foram transferidos do tribunal estadual para o STF, para que a Corte avalie uma questão específica de competência: se a deputada federal Alexandra Haber, esposa do prefeito, teria foro privilegiado. Ou seja, mesmo não sendo investigada formalmente, qualquer ato que possa afetá-la indiretamente precisa ser analisado pelo Supremo antes que o caso continue no Pará. Durante essa análise, o STF também suspendeu medidas como buscas ou diligências até decidir se o processo deve permanecer em Brasília ou retornar ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

VEJA MAIS:

image Ananindeua: MPPA apresenta denúncia contra o prefeito Daniel Santos por crimes de corrupção
Segundo o MPPA, a medida é justificada a partir de indícios dos crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios, lavagem de capitais e organização criminosa


image MPPA amplia Operação Hades e investiga prefeito de Ananindeua
Imóvel de luxo em nome de uma empresa vinculada ao prefeito de Ananindeua está no centro das apurações


image MPPA rebate ataques de Daniel e diz que combate à corrupção em Ananindeua seguirá
Entenda o processo que apura denúncias contra na administração municipal e como o caso segue na Justiça

PROCESSOS
Os processos suspensos tramitavam no TJPA e são desdobramentos das operações “Aqueronte” e “Hades”, conduzidas pelo Ministério Público [QUANDO OCORRERAM]. As investigações apuram supostos esquemas de corrupção, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e direcionamento de contratos no município de Ananindeua.

Entre as medidas autorizadas pela Justiça estavam buscas e apreensões em imóveis ligados ao prefeito e a pessoas próximas. Um dos endereços citados seria de propriedade da deputada federal Alexandra Haber. A diligência, no entanto, não foi cumprida, pois o local era ocupado apenas pela parlamentar. A defesa alegou que houve violação de prerrogativa de foro, o que motivou a remessa do caso ao Supremo Tribunal Federal.

DECISÕES

Na decisão, Cármen Lúcia ressaltou que o STF precisa analisar situações em que atos judiciais estaduais, mesmo sem ter parlamentares como alvos formais, possam atingi-los de forma indireta. A ministra determinou o envio imediato dos autos à Corte para que seja definido se há motivo para manter o caso sob sua jurisdição ou se ele deve retornar ao tribunal estadual.

Em outro desdobramento, o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, concedeu medida liminar, na última quinta-feira (2), que suspende uma portaria da Procuradoria-Geral de Justiça do Pará e todas as investigações dela decorrentes, incluindo Procedimentos de Investigação Criminal (PICs), inquéritos policiais e outras apurações em andamento.

Em termos simples, a portaria era o documento que dava autorização formal para a abertura e condução das investigações que atingiram o prefeito, pessoas próximas e, indiretamente, a deputada. Com a suspensão, todos os atos derivados dela ficam congelados até que o STF decida sobre a competência do caso.

O ministro também determinou que a Procuradoria-Geral de Justiça do Pará apresente informações no prazo de dez dias, sob pena de manutenção da suspensão até o julgamento definitivo. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também foi comunicada para acompanhar o caso.

PRÓXIMOS PASSOS

O MPPA informou que aguardará a decisão do STF. Caso sejam identificados indícios de participação da deputada federal nas fraudes já apuradas, o processo seguirá na Suprema Corte. Se não houver elementos que justifiquem a competência do STF, os autos serão devolvidos ao TJPA para o regular prosseguimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DANIEL SANTOS STF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

08.10.25 20h48

Senado cancela votações após Câmara retirar MP do IOF de pauta

08.10.25 20h23

Eduardo Braga: Câmara e Senado terão entre 10 a 14 dias para votar MP do setor elétrico

08.10.25 20h13

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

FRAUDE?

Conta de morador do Pará é envolvida em tentativa de fraude no INSS contra Lula

PF investigou tentativa de transferir a aposentadoria de R$ 12,5 mil do presidente para a conta de um morador do Pará

01.10.25 16h45

VEJA O VÍDEO!

Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Pedidos foram feitos durante a agenda do presidente no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2)

02.10.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda