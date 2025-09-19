MPPA amplia Operação Hades e investiga prefeito de Ananindeua

O Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a segunda fase da Operação Hades, destinada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas à Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi coordenada por força-tarefa instituída pela portaria nº 5157/2025, integrada por promotores do MPPA, Polícia Federal, Polícia Civil do Pará, Receita Federal, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo a nota oficial do MPPA, a decisão judicial que autorizou a operação decorreu da descoberta de um documento referente à compra de um imóvel de alto valor, em nome de uma empresa vinculada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB). A apuração aponta que o pagamento foi realizado por diversas companhias que mantêm contratos com o município e, portanto, utilizam recursos públicos.

As investigações já haviam revelado suspeitas na aquisição de uma fazenda localizada em Tomé-Açu, no nordeste paraense, adquirida por R$ 16 milhões. Em depoimento à Justiça, a antiga proprietária declarou que parte dos pagamentos ocorreu em espécie e contou com a participação de terceiros, entre eles Danilo Linhares, dono da Ediffika Construtora, contratada pela prefeitura e alvo das apurações. O MP identificou ainda uma autorização de crédito de R$ 68 mil usada na compra de dois automóveis, pagos pela construtora.

De acordo com a CNN, que teve acesso aos relatórios da investigação e às transcrições das conversas entre o prefeito e a antiga proprietária da fazenda, o Ministério Público reuniu mais de 200 páginas de mensagens em aplicativos. O material detalha a atuação dos investigados nas movimentações financeiras que antecederam, acompanharam e sucederam a aquisição da propriedade.

As trocas de mensagens envolveriam Bruna Francisco Almeida Rodrigues, o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, o vice-prefeito Hugo Fernando de Souza Athayde, o empresário Danillo da Silva Linhares e Liane Cristina Peres Farias Silva, responsável financeira de uma empreiteira.

“No decorrer da análise das provas, foi identificado o vínculo existente entre Bruna Francisco e o atual prefeito do município de Ananindeua/PA, Daniel Barbosa Santos”, ressalta o Ministério Público, segundo a CNN.

Na decisão mais recente, o desembargador Pedro Pinheiro Sotero, do Tribunal de Justiça do Pará, impôs medidas cautelares contra oito pessoas e oito empresas. Além do prefeito, figuram entre os investigados o integrante da Comissão Permanente de Licitações, Manoel Palheta Fernandes, e o secretário municipal de Saneamento e Infraestrutura, Paulo Roberto Cavalleiro de Macedo.

De acordo com o promotor de Justiça Arnaldo Azevedo, coordenador do Centro Integrado de Investigação do MPPA, a operação busca desarticular possíveis esquemas de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e direcionamento de licitações em benefício de empreiteiras contratadas pelo município.

Na primeira fase da Operação Hades, em agosto, foram apreendidos relógios de luxo avaliados em até R$ 420 mil cada, totalizando entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões. Os itens estavam em um apartamento alugado pelo prefeito em Fortaleza (CE).

O MPPA destacou ainda que buscas anteriores resultaram na apreensão de celulares com registros de transferências bancárias feitas por empresários ao pregoeiro responsável pelos processos licitatórios da Prefeitura de Ananindeua.

Em nota ao Grupo Liberal, a Prefeitura de Ananindeua afirma que, "na certeza de sua boa conduta, permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos e lamenta o uso do aparato estadual para perseguir uma gestão que, ao contrário de seus adversários, transformou Ananindeua para melhor".

O Grupo Liberal também solicitou posição e informações sobre a operação ao MPPA e ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).