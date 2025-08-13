Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministro do STJ averba suspeição e deixa relatoria do caso de Daniel Santos

Og Fernandes, que suspendeu o afastamento de Daniel Santos da prefeitura de Ananindeua, soube na manhã desta terça-feira (12) que a esposa representava Daniel em um processo no STF

O Liberal
fonte

STJ informou que, após redistribuição da relatoria, Fernandes ficou vedado de qualquer atuação no processo. (Foto: TSE)

O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), averbou suspeição e deixou a relatoria de habeas corpus apresentado por Daniel Santos (PSB), prefeito de Ananindeua. O ministro havia acatado o recurso (pedido de liminar) ajuizado pela defesa do gestor e suspendeu o afastamento de seis meses do cargo público como medida cautelar, determinado no início de agosto, por decisão judicial monocrática do desembargador Pedro Pinheiro Sotero, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). O ministro se declarou suspeito após tomar conhecimento de que a esposa, Roberta Fernandes, representava Daniel em processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido de afastamento do prefeito de Ananindeua foi feito com a intenção de evitar interferências no andamento das apurações da Operação Hades, feita pelo MPPA, voltada à investigação de possíveis fraudes em licitações e indícios de corrupção. A decisão de suspender o afastamento feita por Fernandes, conforme informou o STJ, “foi adotada de modo a ponderar a preservação dos mandatos conferidos pelos eleitores do titular do cargo, baseando-se na ‘singeleza da fundamentação expendida pelo desembargador relator na origem, e na não demonstração de "contemporaneidade entre os fatos apresentados como delituosos’”.

VEJA MAIS

image Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos
Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

image Ministro do STJ suspende decisão cautelar e Daniel Santos volta à Prefeitura de Ananindeua
Decisão de Og Fernandes não influi na investigação em curso no Pará. Ministro argumenta que decisão anterior, porém, “não aponta fato" que indique a "necessidade de afastamento do prefeito”.

image Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça
Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

As medidas de bloqueio de bens e demais medidas assecuratórias voltadas ao eventual ressarcimento ao erário, bem como a proibição de deixar o mais e medidas probatórias já determinadas foram mantidas. No dia 8 de agosto, foram apresentados nos autos petições de terceiros e do Ministério Público. No mesmo dia, foi determinada a intimação do Ministério Público Federal para apresentar parecer e a obtenção de informações dos órgãos jurisdicionais originários, para instruir o feito, e submeter a conclusão à Sexta Turma. 

O STJ também informou que, contra essa decisão, foi apresentado nos autos um pedido de reconsideração pelo MPPA, que também pediu audiência, que estava marcada para esta quinta-feira (14). O atendimento estava sendo aguardado antes de uma nova deliberação. 

Liminar estará na análise de novo relator

Por meio de nota, o Superior Tribunal de Justiça informou que o ministro Og Fernandes teve conhecimento na manhã desta terça-feira (12) que Daniel Santos já havia outorgado procuração comum a diversos advogados, entre eles a esposa do ministro, para atuação em outro processo e perante o STF. Após a informação, o ministro averbou a suspeição do processo e determinou a redistribuição. Roberta Fernandes, que não praticou ato em qualquer processo envolvendo o prefeito, renunciou ao mandato.

O ministro ficou vedado de qualquer atuação no processo, incluindo sobre a liminar anteriormente deferida, que poderá ser revista  — considerando informações e petições juntadas aos autos, pela nova relatoria ou Sexta Turma. Cabe ao novo ministro que assumiu a relatoria, que está a cargo de Sebastião Reis Júnior, avaliar os pedidos de extensão da liminar formulados por outros investigados até a revogação da medida.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeito Daniel Santos

ministro og fernandes

ministro averba suspeição
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula diz que o Brasil, 'em muitas coisas, é muito mais democrático' do que os Estados Unidos'

13.08.25 21h03

Ramagem diz ao STF que deixou governo Bolsonaro antes de 'recrudescimento' golpista

13.08.25 21h03

mudança de relator

Ministro do STJ averba suspeição e deixa relatoria do caso de Daniel Santos

Og Fernandes, que suspendeu o afastamento de Daniel Santos da prefeitura de Ananindeua, soube na manhã desta terça-feira (12) que a esposa representava Daniel em um processo no STF

13.08.25 21h02

Defesa de general Heleno pede redução de pena por participação menor em golpe

13.08.25 20h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

resposta ao tarifaço

Vereadores de Belém declaram Donald Trump 'persona non grata' na cidade

Votação gerou polêmica, com votos contrários e críticas de vereadores do PL

06.08.25 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda