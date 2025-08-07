Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

O Liberal
fonte

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, acatou o pedido da defesa de Daniel Santos e suspendeu a medida cautelar que o afastou do cargo público de gestor (Foto: TSE)

A decisão que permitiu o retorno do prefeito de Ananindeua Daniel Santos ao cargo foi tomada nesta quarta-feira (06/08) pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes. Ele é o relator do julgamento do recurso (pedido de liminar) ajuizado pela defesa do gestor paraense. Natural de Recife (PE), o ministro entrou para a magistratura em 1981 e ingressou no STJ em 17 de junho de 2008. Antes de iniciar sua atuação na área do direito, trabalhava como jornalista.

Segundo informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o magistrado passou dois anos como membro efetivo e chegou a exercer a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral (JE), Og Fernandes foi repórter do jornal Diário de Pernambuco, advogado criminal, assessor jurídico do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco e professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco.

Veja mais

image Prefeito afastado pode participar de agenda oficial? Veja o que pode acontecer com Daniel Santos
Especialistas explicam os desdobramentos jurídicos da Operação Hades e analisam a decisão que afasta o prefeito do cargo por seis meses

image A pouco mais de um ano da eleição, Daniel Santos pode ficar inelegível? Entenda
Veja o que diz o promotor de justiça Arnaldo Azevedo sobre essa condição

No ano de 1997, ele foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco e assumiu a Presidência da mesma Corte em 2008, pouco antes de ingressar no STJ. Autor de diversos artigos publicados sobre Direito Penal, Og Fernandes recebeu menção honrosa no 1º Prêmio Innovare, na categoria Tribunais, com o tema “Ouvidoria Judiciária”, em 2004. O ministro também foi corregedor-geral da Justiça Federal de outubro de 2015 a agosto de 2016. 

Retorno ao cargo

Nesta quarta-feira, acatando o pedido da defesa de Daniel Santos, Og Fernandes suspendeu a medida cautelar que afastou o gestor do cargo público. O afastamento havia sido determinado um dia antes pelo desembargador Pedro Pinheiro Sotero, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). 

Ao reverter a medida, o ministro argumentou que o afastamento do cargo público é “medida severa”, o que exigiria “a existência de um cenário igualmente severo de risco atual aos bens jurídicos protegidos”. Para Og Fernandes, a saída do cargo “intervém de forma profunda na soberania popular, manifestada por meio do voto”, e ele considera que não há necessidade para tal, isto é, para o afastamento do cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prefeito daniel santos

ministro og fernandes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Motta ameaça acionar Polícia Legislativa para desocupar mesa

07.08.25 8h58

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Motta retoma cadeira na Câmara: 'País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais'

07.08.25 8h18

Agente do alto escalão dos EUA ameaça 'aliados de Moraes'

06.08.25 22h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda