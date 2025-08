A pouco mais de um ano da eleição, Daniel Santos pode ficar inelegível? Entenda

Em Belém, na entrevista à imprensa, o promotor de justiça Arnaldo Azevedo, que conduz a investigação pelo Ministério Público do Pará, informou que caso o processo contra o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, seja julgado com "trânsito em julgado", isto é, com decisão judicial tornada definitiva e irrecorrível contra ele, antes do próximo pleito eleitoral, marcado para 4 de outubro de 2026, ele pode se tornar inelegível.

No entanto, o promotor fez questão de ressaltar que a investigação em curso não trata da questão eleitoral no Pará, trata da identificação e coibição de práticas ilícitas.

"O cenário tornaria ele inelegível, caso esse processo seja julgado definitivamente com trânsito julgado antes do pleito eleitoral. O que eu vou dizer aos senhores, eu tenho um pouco de experiência, e acredito que isso não vá acontecer, mas isso aqui não tem nada a ver com a política estadual. Isso tem a ver com o crime que estava sendo praticado pelo município e precisa ser punido. É tão somente isso", frisou o promotor.