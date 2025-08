Justiça determina o afastamento cautelar de Daniel Santos por 6 meses

A pedido do Ministério Público do Pará (MPPA), a Justiça determinou o afastamento cautelar, por seis meses, de Daniel Santos, prefeito do município de Ananindeua, na Grande Belém Reduto. Ele é acusado de improbidade administrativa, por envolvimento em irregularidades em processos de licitação, e também dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

"Ele deve permanecer afastado até a Justiça determinar que ele retorne eu não. Não posso dizer quando ele vai voltar, a decisão judicial dada pelo desembargador o afastou por seis meses, pode ser que ele volte antes ou que ele não volte. O fato que é uma decisão judicial e ela precisa ser cumprida já que estamos dentro de um estado de direito", disse o promotor de justiça, Arnaldo Azevedo, na tarde desta terça-feira (5).