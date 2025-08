Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Em fortes críticas ao processo em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez ataques diretos ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de "cachaceiro sem vergonha", diante de apoiadores e parlamentares de oposição, em um ato público realizado em Belém, na manhã deste domingo (3).

Durante a programação na capital paraense do ato “Reage, Brasil”, organizada por aliados de Jair Bolsonaro também por outras cidades do País, a presidente nacional do PL Mulher mencionou as ações do governo federal frente às recentes sanções impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, citando as medidas tomadas contra ministros do Supremo e também a tarifa de 50% definida para produtos brasileiros.

No Pará, a agenda de Michelle Bolsonaro iniciou ainda no sábado (2), quando a ex-primeira-dama se reuniu com lideranças femininas em Marabá, no sudeste do Estado.

Neste domingo Michelle se encontrou com diversos apoiadores do ex-presidente no início da avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. O ato teve início por volta das 8h30 e foi marcado por críticas ao governo Lula, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e pela defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O evento contou com a presença de políticos de oposição, como os deputados federais Delegado Éder Mauro e Delegado Caveira, além do vereador Zezinho Lima, todos do Partido Liberal (PL).

Durante seu discurso na Escadinha, a ex-primeira dama disse ainda que os atos têm o objetivo de “acabar com o avanço da censura no Brasil".

O Grupo Liberal pediu à Polícia Militar do Pará (PMPA) uma estimativa de público durante o ato, mas ainda não obteve resposta.