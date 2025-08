Bolsonaro acompanha por videochamada manifestação em Belém contra Alexandre de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou à distância, por videochamada, de uma manifestação realizada neste domingo (3), em Belém, em sua defesa e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Impedido de comparecer presencialmente por conta de medidas cautelares impostas pelo próprio Moraes, Bolsonaro acompanhou o ato de casa, onde cumpre restrições judiciais.

A manifestação na capital do Pará integra uma série de protestos convocados por apoiadores do ex-presidente em 62 cidades brasileiras. Os atos ocorrem em meio ao endurecimento das medidas determinadas pelo STF contra Bolsonaro, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa aos fins de semana.

Nas redes sociais, a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) comentou a ausência de Bolsonaro nos protestos e compartilhou um momento em que o ex-presidente assistia, por telefone, a uma das manifestações, transmitida por sua esposa, Michelle Bolsonaro. “Chorei com esta imagem! É a imagem da vergonha e da injustiça! Um gigante, um herói, preso e humilhado!”, escreveu a parlamentar.

Entre as principais pautas defendidas pelos manifestantes estão o pedido de anistia ao ex-presidente e a outros réus investigados por suposta tentativa de golpe de Estado, além dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília.

Bolsonaro é réu em uma ação penal no STF, relatada por Alexandre de Moraes, que apura se ele atuou para permanecer no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022. O processo é parte de um inquérito mais amplo que investiga a articulação de uma suposta tentativa de ruptura institucional no país.