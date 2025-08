‘Amo o povo paraense’: Michelle Bolsonaro participa de ato em Belém contra STF e a favor de anistia

A manifestação “Reage, Brasil”, organizada por aliados de Jair Bolsonaro no Pará, reuniu neste domingo (3/08) diversos apoiadores do ex-presidente no início da Avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. O ato teve início por volta das 8h30 e foi marcado por críticas ao governo Lula, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e pela defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

O evento contou com a presença de figuras influentes do bolsonarismo paraense, como os deputados federais Delegado Éder Mauro e Delegado Caveira, além do vereador Zezinho Lima, todos do Partido Liberal (PL). A grande atração da manhã, no entanto, foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi recepcionada com euforia por bolsonaristas paraenses. O Grupo Liberal aguarda a estimativa de público da manifestação da Polícia Militar do Pará (PMPA).

Veja as imagens do evento

Ato contra Lula e Moraes em Belém Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Michelle: “Viemos manifestar apoio e carinho pelo povo do Pará”

Em entrevista ao Grupo Liberal, Michelle Bolsonaro afirmou que sua presença foi possível graças a uma agenda previamente marcada no estado. Ela destacou que o ato é parte de um esforço nacional em defesa do que chamou de “liberdade e anistia”.

“Então mais uma vez eu quero manifestar o meu carinho, o meu respeito a todo povo paraense, a todo povo do Norte”, disse Michelle. “Nós estamos viajando por todo o Brasil, visitando os municípios. Então a gente conseguiu conciliar. Nós já estávamos aqui, então não tinha porque cancelar a agenda do Pará”, declarou.

A ex-primeira-dama foi ovacionada por apoiadores que levaram bandeiras do Brasil e faixas com pedidos de anistia e críticas ao Supremo Tribunal Federal. “Eu amo o povo paraense”, disse Michelle ao Grupo Liberal.

Michelle Bolsonaro cumprimenta apoiadores ao chegar em ato em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

Durante discurso no trio elétrico, a esposa de Jair Bolsonaro disse que Lula busca enganar o povo brasileiro.

“Lula está mandando as nossas riquezas pra fora (do país), fazendo alianças com comunistas, fazendo alianças com ditadores, quebrando nossa economia. E isso nós não vamos aceitar”, declarou.

Em uma rede social, a senadora Damares Alves (Republicanos) compartilhou o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe uma ligação de vídeo da esposa durante a manifestação em Belém.

Deputado Éder Mauro: “Brasil está sofrendo por ditaduras do STF”

O deputado federal Éder Mauro (PL-PA) afirmou ao Grupo Liberal que a manifestação tinha como foco central a “luta por justiça”. Para ele, o STF tem adotado posturas autoritárias.

“O Brasil está sofrendo muito por questões de ditaduras de alguns dos membros do Supremo Tribunal Federal e eu tenho certeza de que o povo tem que se manifestar. Não podemos aceitar perseguições contra aqueles que mostram o que está errado nesse país”, disse.

Deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e deputado federal Delegado Caveira (PL). (Foto: Thiago Gomes)

Vozes da manifestação: liberdade, anistia e críticas ao governo

Manifestantes que participaram do ato defendem pautas como liberdade de expressão, educação de base e repúdio ao que chamam de “perseguição política”. A corretora de imóveis Rosana Sato destacou a defesa de valores conservadores:

“Este ato, assim como tantos outros, é o reinício do valor que as pessoas já estão dando à diferença que precisa ser feita. Eu defendo a anistia aos presos políticos. Não criminosos, mas pessoas injustamente presas.”

Já o autônomo Roberto Carlo, que veio do município de Vigia, expressou fidelidade pessoal ao ex-presidente:

Roberto Carlo. (Foto: Thiago Gomes)

“Eu vou até o fim, até a morte por ele. O Brasil parou sem Bolsonaro. Ele ajudava os pobres.”

A aposentada Ida Nunes foi direta: “O objetivo é a luta, é tirar esse desgoverno desgraçado que está no nosso país.”

Ida Nunes. (Foto: Thiago Gomes)

Pedro Peres, estudante, reforçou o desejo de mudança no STF:

“Nós precisamos de liberdade. O principal objetivo é tirar o Alexandre de Moraes e o Lula do poder.”

Marcilene Ferreira, viúva de militar e pensionista, resumiu o sentimento de muitos:

“Estamos fazendo essa manifestação de coração, pelo nosso povo. Chega de sofrer, chega de humilhação. Fora Lula!”

VEJA MAIS

Ato pacífico com forte apelo político

O evento transcorreu de forma pacífica e foi acompanhado por policiais militares que fizeram a segurança no entorno da Avenida Presidente Vargas. Não houve registro de incidentes até o final da manhã. O ato em Belém é parte de uma série de mobilizações convocadas por lideranças bolsonaristas em diversas capitais do país.