Em Marabá, Michelle Bolsonaro convoca mulheres do Pará a salvar o Brasil

"Nós alimentamos, nós cuidamos, nós encaminhamos, e a mulher hoje define uma eleição. "Nós precisamos das mulheres do Pará, precisamos das mulheres daqui, de Marabá, para acordar aqueles que ainda estão com os olhos fechados em relação à política", enfatizou neste sábado (2) Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil e atual presidente do PL Mulher, ao se pronunciar no Encontro do PL Mulher Nacional no Pará. O evento foca no tema do protagonismo feminino e conservador na políticam, com o slogan "Juntas, transformando o Brasil", e reúne milhares de mulheres em Marabá, no sudeste do Estado do Pará. Neste domingo (3), Michelle Bolsonaro participará do ato "Reage, Brasil!" em Belém.

Ao avistar na plateia uma mensagem de que as mulheres correspondem a 52% da população brasileira, Michelle Bolsonaro reforçou o seu discurso, afirmando: "Vamos salvar o Brasil! Somos maioria. Não menosprezando os homens, porque nós precisamos de vocês, nós amamos vocês". O evento integra a agenda do PL Mulher e ocorre na Arena Madureira, em Marabá, contando com a participação de representantes de municípios da região sudeste do Estado do Pará. Participam da programação a presidente estadual do PL Mulher, Geni Silva, ea coordenadora do núcleo em Belém, Ágatha Barra.

Encontro do PL Mulher em Marabá reforça liderança de Michelle Bolsonaro (Foto: Foto: Tay Marquioro | Especial para O Liberal)

Em seu pronunciamento, Michelle Bolsonaro destacou que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, marido dela, enfrentou várias crises, como reflexo da guerra, e "a pandemia foi o pior momento da vida dele". "Mas Bolsonaro deixa R$ 54 bilhões no caixa. Bolsonaro deixa a Presidência da República com o caixa no azul. E hoje, meus amados, já estamos com um rombo de R$ 354 bilhões", destacou Michelle, convocando as mulheres no Encontro a serem mobilizadoras para o questionamento do atual governo.

Em Belém

Michelle Bolsonaro participa neste domingo (3) em Belém do ato "Reage, Brasil!", convocada pelos deputados Éder Mauro (PL-PA) e Rogério Barra (PL). A concentração do evento ocorrerá a partir das 8h na Escadinha da Presidente Vargas, no bairro da Campina, centro da capital paraense.

A mobilização faz parte de um movimento nacional em defesa da liberdade de expressão e contra o que os organizadores classificam como “censura” e “abusos” do Judiciário. Michelle deve discursar durante o evento, que também deve reunir parlamentares e apoiadores do Partido Liberal.

Segundo o partido, a vinda de Michelle ao estado reforça a estratégia da legenda de lançar candidaturas majoritárias ao governo e ao Senado nas eleições de 2026.

Serviço

Manifestação “Reage, Brasil!”

Domingo, 3 de agosto

Concentração a partir das 8h

Escadinha da Presidente Vargas – Campina, Belém-PA