Quem é Angelo Bonelli, político italiano que denunciou Carla Zambelli; brasileira foi presa em Roma

Angelo Bonelli é um político italiano conhecido por sua atuação ambientalista e por integrar o partido Europa Verde. Ele ocupa atualmente o cargo de deputado na Câmara dos Deputados da Itália, eleito pela Aliança Verdes e Esquerda nas eleições gerais de outubro de 2022.

Atuação no caso Carla Zambelli

O nome de Bonelli ganhou destaque no Brasil nesta terça-feira (29) após ele informar às autoridades italianas o paradeiro da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa em Roma. O parlamentar já havia solicitado ao governo italiano que impedisse a concessão de refúgio à brasileira.

Trajetória política de Angelo Bonelli

Bonelli começou sua militância em causas ambientais no fim da década de 1980, após formação técnica em geometria. Em 1990, foi eleito conselheiro na 13ª circunscrição de Roma (Ostia), presidindo a região entre 1993 e 1994. Posteriormente, assumiu o cargo de assessor ambiental no Conselho Regional do Lácio.

Entre 2006 e 2008, foi deputado federal pela coalizão de centro-esquerda e liderou o grupo dos Verdes na Câmara. De 2009 a 2018, presidiu a Federação dos Verdes, defendendo a autonomia da legenda.

Atuação atual no parlamento italiano

Desde 2021, Bonelli é co‑porta-voz do Europa Verde e articula a estratégia ecológica do partido. Foi eleito novamente deputado em 2022 e, desde junho de 2025, é secretário da VIII Comissão de Ambiente, Território e Obras Públicas da Câmara. Atua também em comissões que fiscalizam serviços audiovisuais e debatem políticas públicas de sustentabilidade.

Principais bandeiras políticas de Angelo Bonelli

Defesa do meio ambiente e da transição energética;

Combate à corrupção e promoção da transparência pública;

Fortalecimento da legislação ambiental europeia;

Atuação contra grandes poluentes industriais.