Tio de Michelle Bolsonaro confessa que compartilhava pedofilia na web

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi preso na última sexta-feira (1º) e confessou em depoimento que compartilhava os vídeos criminosos em um grupo de Facebook com outras cinco pessoas. A prisão ocorreu, no bairro Sol Nascente, em Brasília (DF).

Como Gilberto é surdo, a PCDF solicitou à Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF um intérprete de Libras para ajudar na tomada na oitiva. No documento, ele afirma que o telefone foi um presente de um amigo, porque o aparelho anterior estava “muito velho” e admite que sabia que havia material de pedofilia salvo no equipamento. Segundo Gilberto, ele recebia de outras pessoas e pedia para que parassem de mandar, mas seu pedido não teria sido atendido.

Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na ocasião, foram encontradas as mídias no celular do suspeito, o que levou à sua prisão em flagrante.

Gilberto era investigado por envolvimento com pornografia infantil após a Polícia Federal verificar que o e-mail dele era usado para compartilhar o conteúdo criminoso. No depoimento, Gilberto alegou que não usava mais o endereço eletrônico.

Ele deve passar por audiência de custódia neste sábado (2/8). Foi por causa da perda de audição do tio que Michelle Bolsonaro especializou-se na Linguagem Brasileira de Sinais.