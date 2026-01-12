Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carlos diz que Bolsonaro tem crise de azia na prisão na PF e posta foto do pai

Bolsonaro está preso numa cela especial para cumprir a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Redação O Liberal com informações da AE

O vereador Carlos Bolsonaro informou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a apresentar mal-estar na prisão da Polícia Federal. Carlos relatou que Jair Bolsonaro tem tido crises de vômito.

O ex-presidente está detido em uma cela especial para cumprir a pena de 27 anos. A condenação se deu por tentativa de golpe de Estado. Em uma rede social, o vereador publicou uma foto do pai de costas.

Segundo Carlos Bolsonaro, um médico foi chamado à prisão em 11 de janeiro de 2026. A equipe foi informada que as persistentes crises de soluços do ex-presidente evoluíram para um quadro de azia constante.

Defesa de Bolsonaro solicitará prisão domiciliar

O quadro de saúde de Jair Bolsonaro o impede de se alimentar e dormir adequadamente. A defesa do ex-presidente irá protocolar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária, informou o vereador.

Carlos Bolsonaro atribui problemas de saúde a facada

Carlos Bolsonaro afirmou que as intermináveis crises de vômito do pai decorrem das sequelas da facada sofrida. Ele descreveu o agressor como um antigo militante do PSOL, partido alinhado à facção política de Lula.

O vereador também criticou a condenação de seu pai pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele listou os crimes pelos quais o ex-presidente está preso.

