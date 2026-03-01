Capa Jornal Amazônia
Costa Neto diz não acreditar que Ratinho Jr. saia candidato à Presidência

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que não crê na manutenção da candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à presidência da República. As declarações ocorreram em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida neste domingo, 1º de março.

"Eu não acredito que o Ratinho saia de candidato à presidência da República", afirmou Costa Neto. "Qualquer camarada que tenha a cabeça no lugar neste País sabe que quem vai estar no segundo turno, sem querer desmerecer ninguém, nenhum candidato, é o Lula e o Flávio Bolsonaro", continuou.

Valdemar acrescentou: "O Ratinho, eu não sei o que ele vai fazer."

Na sequência, Valdemar disse que Ratinho é um "fenômeno" e disse que pode ser aproveitado num eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), assim como os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

