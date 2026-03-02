Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Queixa de juíza por carro e café gera onda de memes

Estadão Conteúdo

O manifesto da juíza do Trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, segundo a qual "juízes chão de fábrica" não têm café, carro, água, nem apartamento funcional, gerou uma onda de indignação, zombarias e chacotas dirigidas a ela e à toga de modo geral.

"Adote um juiz, faça um PIXJustiça', diz um meme nas redes. "Os juízes estão passando necessidade."

Outro associou a juíza Cláudia à Maria Antonieta (1755-1793), a rainha levada à guilhotina durante a Revolução Francesa, a quem a História atribui mandar o povo, na ausência de pão, comer brioches.

Em dezembro, a juíza recebeu salários de R$ 113,5 mil. Cláudia falou no Supremo na quarta-feira passada como representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, durante julgamento sobre o "Império dos Penduricalhos".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PENDURICALHOS

JUDICIÁRIO

STF

JUÍZA

SUPERSALÁRIO

FALA

DISTORÇÃO

Memes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Queixa de juíza por carro e café gera onda de memes

02.03.26 7h57

Costa Neto diz não acreditar que Ratinho Jr. saia candidato à Presidência

01.03.26 22h12

Acordo entre Marçal e Datena encerra processo por cadeirada em debate

01.03.26 21h42

Flávio Bolsonaro usou colete à prova de balas em ato na Avenida Paulista

01.03.26 21h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda