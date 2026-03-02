Queixa de juíza por carro e café gera onda de memes

O manifesto da juíza do Trabalho aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares, segundo a qual "juízes chão de fábrica" não têm café, carro, água, nem apartamento funcional, gerou uma onda de indignação, zombarias e chacotas dirigidas a ela e à toga de modo geral.

"Adote um juiz, faça um PIXJustiça', diz um meme nas redes. "Os juízes estão passando necessidade."

Outro associou a juíza Cláudia à Maria Antonieta (1755-1793), a rainha levada à guilhotina durante a Revolução Francesa, a quem a História atribui mandar o povo, na ausência de pão, comer brioches.

Em dezembro, a juíza recebeu salários de R$ 113,5 mil. Cláudia falou no Supremo na quarta-feira passada como representante da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, durante julgamento sobre o "Império dos Penduricalhos".

