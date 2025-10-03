Capa Jornal Amazônia
Ananindeua: MPPA apresenta denúncia contra o prefeito Daniel Santos por crimes de corrupção

Segundo o MPPA, a medida é justificada a partir de indícios dos crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios, lavagem de capitais e organização criminosa

O Liberal
fonte

Prefeito de Ananindeua, Daniel Santos. (Foto: Ascom / Prefeitura de Ananindeua)

Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, ofereceu denúncia contra o prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, e outros investigados. A razão da denúncia são indícios de prática de crimes de corrupção, fraude em procedimentos licitatórios, lavagem de capitais e organização criminosa.

As investigações foram conduzidas no âmbito das operações Aqueronte e Hades, instauradas para apurar irregularidades em contratos administrativos firmados pelo município de Ananindeua com as empresas Edifikka Construtora e DSL Construtora e Incorporadora, ambas controladas pelo empresário Danillo Linhares.

De acordo com a denúncia, os contratos analisados ultrapassam R$ 100 milhões e apresentaram indícios de fraude ao caráter competitivo das licitações. As apurações também apontam que recursos públicos foram utilizados para quitar obrigações de natureza privada, incluindo a aquisição de fazendas, aeronaves e maquinário agrícola.

O material encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) reúne comprovantes de transferências bancárias, planilhas de pagamentos, conversas interceptadas e documentos contratuais que, segundo o MPPA, evidenciam a utilização de empresas contratadas pelo município para a realização de repasses em benefício particular do gestor denunciado.

Outros denunciados

Além do prefeito, foram denunciados empresários e outros agentes políticos vinculados à execução das condutas. O MPPA requer a responsabilização penal dos envolvidos pelos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal (corrupção passiva e ativa), artigo 337-F (fraude em licitação), artigo 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e artigo 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).

O processo tramita perante o TJPA, em razão da prerrogativa de foro do prefeito, tendo como Promotor Natural, o Procurador-geral de Justiça, Alexandre Tourinho.

O espaço segue aberto para que os citados da matéria possam se manifestar.

.

