Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

VÍDEO: banhistas são socorridos após incidente com banana boat na praia do Atalaia, em Salinópolis

Bombeiros usaram moto aquática para resgatar banhistas em área de risco

Hannah Franco
fonte

Bombeiros resgatam banhistas após incidente com banana boat na Praia do Atalaia, em Salinópolis (Instagram/@gmaf_cbmpa)

Um passeio de banana boat quase terminou em tragédia no último domingo (4/1), na Praia do Atalaia, em Salinópolis. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) precisou ser acionado para resgatar banhistas após um incidente ocorrido na chamada zona de arrebentação, trecho do mar considerado de maior risco para atividades aquáticas.

Segundo informações do CBMPA, equipes do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM) foram mobilizadas após a identificação de uma possível falha mecânica ou perda de controle do equipamento que puxava o inflável. O passeio acontecia em um momento de mar agitado, conforme mostram vídeos que circulam nas redes sociais. Apesar do susto, não houve registro de vítimas fatais.

VEJA MAIS

image Homem morre após ser baleado na praia do Atalaia, em Salinópolis
O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5)

image Carros atolam na praia do Atalaia durante noite de Ano Novo em Salinas
Registros compartilhados nas redes sociais mostram motoristas e banhistas tentando retirar os veículos da areia fofa

O banana boat é um brinquedo inflável em formato de banana, no qual os passageiros são puxados por uma lancha ou jet ski e tentam se manter sentados enquanto o equipamento realiza manobras na água. Em Salinópolis, o passeio costuma custar cerca de R$ 40 por pessoa. Especialistas alertam que a atividade exige atenção redobrada às condições do mar e ao cumprimento das normas de segurança.

Durante a ocorrência, os militares utilizaram uma moto aquática para alcançar rapidamente os banhistas, realizando o resgate e a condução segura das vítimas até a faixa de areia. A ação evitou o agravamento da situação em uma das áreas mais movimentadas do litoral paraense, especialmente em períodos de grande fluxo de banhistas.

Confira o momento do resgate:

O episódio também gerou repercussão nas redes sociais. Uma das mulheres que participava do passeio relatou o ocorrido e criticou a condução da atividade, apontando suposta irresponsabilidade dos responsáveis. “O jet parou de funcionar em horário de ressaca, e tivemos que ser retirados pelos bombeiros”, escreveu.

O Corpo de Bombeiros reforça que o respeito às normas de segurança é fundamental para a prevenção de acidentes. Entre as principais recomendações estão o uso obrigatório de coletes salva-vidas, a condução dos equipamentos por profissionais devidamente habilitados, a observância das áreas permitidas para esse tipo de atividade e a avaliação constante das condições do mar antes do início dos passeios.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

salinas

salinopolis

praia do atalaia

banana boat

bombeiros

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEVANTAMENTO

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

08.01.26 18h23

FATALIDADE

Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram órgãos ambientais para apurar as causas da morte

08.01.26 15h28

POLÍCIA

Ação que investiga tiros perto de distribuidora prende seis e apreende adolescente no Pará

Houve prisões por tráfico, por posse ilegal de arma de fogo e até homicídio

07.01.26 17h17

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda