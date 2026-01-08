VÍDEO: banhistas são socorridos após incidente com banana boat na praia do Atalaia, em Salinópolis

Um passeio de banana boat quase terminou em tragédia no último domingo (4/1), na Praia do Atalaia, em Salinópolis. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) precisou ser acionado para resgatar banhistas após um incidente ocorrido na chamada zona de arrebentação, trecho do mar considerado de maior risco para atividades aquáticas.

Segundo informações do CBMPA, equipes do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM) foram mobilizadas após a identificação de uma possível falha mecânica ou perda de controle do equipamento que puxava o inflável. O passeio acontecia em um momento de mar agitado, conforme mostram vídeos que circulam nas redes sociais. Apesar do susto, não houve registro de vítimas fatais.

O banana boat é um brinquedo inflável em formato de banana, no qual os passageiros são puxados por uma lancha ou jet ski e tentam se manter sentados enquanto o equipamento realiza manobras na água. Em Salinópolis, o passeio costuma custar cerca de R$ 40 por pessoa. Especialistas alertam que a atividade exige atenção redobrada às condições do mar e ao cumprimento das normas de segurança.

Durante a ocorrência, os militares utilizaram uma moto aquática para alcançar rapidamente os banhistas, realizando o resgate e a condução segura das vítimas até a faixa de areia. A ação evitou o agravamento da situação em uma das áreas mais movimentadas do litoral paraense, especialmente em períodos de grande fluxo de banhistas.

Confira o momento do resgate:

O episódio também gerou repercussão nas redes sociais. Uma das mulheres que participava do passeio relatou o ocorrido e criticou a condução da atividade, apontando suposta irresponsabilidade dos responsáveis. “O jet parou de funcionar em horário de ressaca, e tivemos que ser retirados pelos bombeiros”, escreveu.

O Corpo de Bombeiros reforça que o respeito às normas de segurança é fundamental para a prevenção de acidentes. Entre as principais recomendações estão o uso obrigatório de coletes salva-vidas, a condução dos equipamentos por profissionais devidamente habilitados, a observância das áreas permitidas para esse tipo de atividade e a avaliação constante das condições do mar antes do início dos passeios.