ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no pará

Com oferta de vagas em diferentes áreas do conhecimento e presença em seis municípios paraenses, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) ofertará 2.620 vagas em 43 cursos de graduação, em 2026, distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

O ingresso ocorrerá por meio de quatro processos seletivos, sendo dois de vagas regulares, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e o Processo Seletivo Próprio da Ufra (Prosel), e dois especiais voltados especificamente para ações afirmativas, o Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas (PSIQ) e o PSE para Pessoas Transgênero.

As inscrições em todos os processos seletivos da Ufra são gratuitas. Os candidatos dos Sisu, Prosel e PSE Transgênero podem concorrer utilizando notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até mesmo de anos anteriores. Para o PSIQ são utilizadas provas específicas para o processo seletivo.

Primeira porta de entrada para a Ufra, o Sisu 2026 ofertará 1.145 vagas em 43 cursos de graduação da instituição. O processo é organizado pelo Ministério da Educação (MEC) e utiliza exclusivamente as notas do Enem como critério de seleção.

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a mudança na forma de aproveitamento das notas. Pela primeira vez, os candidatos poderão escolher entre uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025). Segundo o MEC, o próprio sistema fará a seleção automática da maior média ponderada obtida pelo candidato entre as edições válidas, sem a necessidade de indicação manual da melhor nota.

"Essa medida foi pensada para ampliar as oportunidades de participação dos candidatos, especialmente daqueles que podem ter obtido um desempenho melhor em uma edição anterior do ENEM. Isso aumenta as chances de ingresso no ensino superior e torna o processo mais inclusivo e flexível, beneficiando quem enfrentou dificuldades em um ano específico ou não conseguiu participar das edições mais recentes", disse o pró-reitor de ensino da Ufra, professor César Tenório.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço sisu.mec.gov.br, com acesso por meio da conta gov.br. O candidato poderá escolher até duas opções de curso, em instituições, turnos e/ou campi diferentes, sendo permitida a alteração das opções até o encerramento do prazo de inscrição.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro de 2026

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Processo Seletivo Próprio da Ufra (Prosel)

O Prosel Ufra 2026 chega à sua quarta edição desde a retomada do modelo, em 2023, com o objetivo de ampliar o acesso e valorizar candidatos locais. Assim como o Sisu, o processo utilizará as três últimas notas do Enem, e as inscrições também serão gratuitas.

Por meio do Prosel, é ofertada aproximadamente metade das vagas totais da universidade, além das vagas eventualmente não preenchidas nas chamadas do Sisu. Segundo a Pró-Reitoria de Ensino (Proen), o edital do Prosel está previsto para fevereiro de 2026, e as inscrições devem iniciar logo após o encerramento das chamadas da lista de espera do Sisu.

Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas (PSIQ)

Voltado a povos tradicionais, o PSIQ oferece vagas adicionais aos cursos de graduação da Ufra. São quatro vagas extras em cada um dos 43 cursos, sendo duas destinadas a candidatos indígenas e duas a candidatos quilombolas, totalizando 168 vagas distribuídas nos seis campi da instituição.

Segundo a Proen, o PSIQ ainda não possui cronograma definido, mas o ingresso dos aprovados ocorrerá no segundo semestre letivo de 2026 (2026.2). A seleção é composta por redação em Língua Portuguesa e entrevista, além da apresentação de documentos específicos, como Declaração de Autorreconhecimento e Declaração de Pertencimento, assinada por três lideranças.

PSE Transgênero

Pelo segundo ano consecutivo, a Ufra terá o Processo Seletivo Especial para Pessoas Transgênero (PSE Trans). Em 2026, serão ofertadas 47 vagas em 43 cursos de graduação, correspondentes a cerca de 2% de vagas por curso da universidade.

Para participar, o candidato deve ter realizado ao menos uma edição do Enem entre 2021 e 2025, não ter zerado a redação e possuir nota final superior a 450 pontos. No momento da inscrição, será exigida a Autodeclaração de Pessoa Transgênero, entre outros documentos. As inscrições estão previstas para janeiro de 2026 (Com informações da Ascom da Ufra).

Confira os cursos ofertados por campus

Belém

Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Biológicas; Computação (Licenciatura); Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; Gestão de Agronegócio; Letras - Libras; Letras - Língua Portuguesa; Medicina Veterinária; Pedagogia; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Capanema

Administração; Agronomia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental e Sanitária.

Capitão Poço

Agronomia; Biologia (Bacharelado); Computação (Licenciatura); Engenharia Florestal; e Sistemas de Informação

Paragominas

Administração; Agronomia; Ciências Contábeis; Engenharia Florestal; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Parauapebas

Administração; Agronomia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Engenharia de Produção; e Zootecnia

Tomé-Açu

Administração; Biologia (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Agrícola; e Letras - Língua Portuguesa

As dúvidas sobre os processos seletivos da Ufra podem ser encaminhadas à Comissão de Processo Seletivo (COPS) pelo e-mail digeps.proen@ufra.edu.br.