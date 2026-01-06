Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Vítima de doença de Chagas teve outros diagnósticos antes de morrer, diz família

Homem de 26 anos morreu em Ananindeua e caso segue sob investigação da Secretaria Municipal de Saúde

Hannah Franco
fonte

Família relata outros diagnósticos antes de morte por doença de Chagas em Ananindeua (Reprodução/TV Liberal)

A família do homem de 26 anos que morreu com diagnóstico de doença de Chagas em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, afirmou que, antes da confirmação da doença, houve suspeitas de outros problemas de saúde, como pneumonia e tuberculose. O caso segue sob investigação da Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e levou à interdição preventiva de pontos de venda de açaí no município.

Na certidão de óbito, consta o diagnóstico de doença de Chagas. Segundo familiares, a vítima, identificada como Ronald Maia da Silva, apresentou os primeiros sintomas no início de dezembro de 2025 e buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ananindeua, além de dois prontos-socorros em Belém.

VEJA MAIS

image Caso de doença de Chagas em Ananindeua segue sob investigação da Sesau
Prefeitura aguarda complementação de informações e mantém interdição preventiva de pontos de venda de açaí

image Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua
Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

De acordo com os relatos, durante mais de 20 dias o diagnóstico não foi concluído. Nesse período, ele recebeu medicação, mas sempre retornava para casa após os atendimentos.

No dia 27 de dezembro, Ronald Maia da Silva foi internado no Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, onde permaneceu por sete dias. Ele morreu no dia 31 de dezembro.

Em entrevista à TV Liberal, a esposa da vítima, Dayse Cardoso, afirmou que outros diagnósticos chegaram a ser considerados antes da confirmação da doença de Chagas.

“Suspeitaram de pneumonia, suspeitaram de tuberculose, mas não fecharam um diagnóstico concreto. Os dias foram se seguindo e ele só piorando, até que chegou o dia 31 de dezembro, quando ele foi transferido para uma sala vermelha, que foi de onde ele não saiu mais”, relatou.

“Se ele tivesse sido diagnosticado mais cedo, ele estaria vivo”, afirmou.

O caso está sob investigação da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Como medida preventiva de saúde pública, pontos de venda de açaí foram interditados no município enquanto as apurações seguem em andamento.

Sobre a doença de Chagas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro infectado, que, ao picar uma pessoa, deposita fezes contaminadas no local da picada, permitindo a entrada do parasito Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea, caracterizando a transmissão vetorial.

A doença também pode ser transmitida por via oral, por meio do consumo de alimentos contaminados pelas fezes do parasito, em situações relacionadas à falta de controle de higiene e de cuidados no processamento dos alimentos.

Na fase aguda da doença, os principais sintomas são dor de cabeça, febre, cansaço, inchaço no rosto e nos membros inferiores, taquicardia, palpitação, dor no peito e falta de ar.

Como os sintomas iniciais podem ser semelhantes aos de outras doenças, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico e realização de exames. O diagnóstico precoce é fundamental, pois quanto mais tardio o início do tratamento, maiores podem ser os danos causados pelo Trypanosoma cruzi, especialmente no coração e no sistema digestivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

doença de chagas

Ananindeua

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEVANTAMENTO

Pará soma quase 8 mil falhas na assistência à saúde em 2025, aponta ONA

Estado acompanha tendência nacional de alta nas falhas assistenciais, que somaram 480 mil ocorrências no país

08.01.26 18h23

FATALIDADE

Golfinho é encontrado morto na praia do Humaitá, em Colares

Moradores localizaram o animal na faixa de areia e acionaram órgãos ambientais para apurar as causas da morte

08.01.26 15h28

POLÍCIA

Ação que investiga tiros perto de distribuidora prende seis e apreende adolescente no Pará

Houve prisões por tráfico, por posse ilegal de arma de fogo e até homicídio

07.01.26 17h17

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

GRADUAÇÃO

Ufra oferta 2.620 vagas em 43 cursos de graduação para 2026 no Pará

As vagas serão distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu

07.01.26 9h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda