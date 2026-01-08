Vídeo: veja imagens da mulher cujo bebê teria sido roubado após o parto em Belém

A história de um suposto sumiço de um bebê recém-nascido repercutiu nos últimos dias em Belém. A paciente, que alegou ter dado entrada em um hospital particular para fazer um parto, não estava grávida.

Um boletim de ocorrência sobre o caso chegou a ser registrado em uma delegacia de Belém pelo suposto pai. A narrativa inicial havia circulado amplamente em redes sociais, gerando preocupação entre internautas.

Em imagens do circuito interno, é possível ver a movimentação da mulher. Assista:

Esclarecimento

Após a repercussão do boato, leia a nota na íntegra:

Informamos que a paciente foi atendida por nossa equipe médica em uma de nossas unidades, seguindo todos os protocolos clínicos e legais. Durante o atendimento, foram realizados diversos exames, incluindo de imagem, que não evidenciaram qualquer sinal de gestação em curso. Também não foi identificado, em nenhum momento, qualquer sinal clínico compatível com o quadro relatado.

Ressaltamos que, ao longo dos atendimentos, a paciente não apresentou carteira de gestante nem exames anteriores que comprovassem acompanhamento pré-natal.

Reforçamos que todos os atendimentos realizados por nossa equipe seguem critérios médicos rigorosos, pautados nos mais elevados padrões éticos e legais, com prioridade absoluta à segurança, ao cuidado responsável e ao bem-estar dos pacientes.

Hapvida.