Mãe denuncia abuso sexual do tio contra a filha e homem é preso em Ananindeua

Um homem foi preso pela Polícia Civil no último sábado (3/1) suspeito de estuprar a própria sobrinha, de 10 anos, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, a mãe da menina flagrou a filha sendo abusada pelo tio na casa dela.

Durante o depoimento, a mulher relatou à PC que já desconfiava dos abusos desde o Natal, quando encontrou uma nota de R$ 5 no bolso da menina. Ao ser indagada pela genitora sobre o dinheiro, a vítima informou ter recebido o valor do tio.

Depois dessa situação, a mãe resolveu entrar em silêncio em casa e conseguiu presenciar o abuso no sábado (3/1). Ela buscou ajuda da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Ananindeua. A criança foi encaminhada para realização de escuta especializada e confirmou o crime.

Em ato contínuo, os policiais civis da Deam iniciaram diligências, conseguindo localizar e prender em flagrante o suspeito. Após os procedimentos devidos, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.