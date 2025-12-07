Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher é estuprada durante cirurgia e flagra abusador ao acordar de sedação

O crime aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 2 de dezembro. A vítima passava por procedimento cirúrgico após acidente de motocicleta e o homem foi preso

Lívia Ximenes
fonte

O homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil (Reprodução)

Uma mulher, de 21 anos, foi vítima de estupro enquanto passava por um procedimento cirúrgico em um hospital de Cuiabá, no Mato Grosso. Ao acordar da sedação na sala de cirurgia, ela notou que um enfermeiro a abusava sexualmente. O homem de 39 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (3).

VEJA MAIS

image Homem é preso em flagrante após tentar estuprar médica em UBS
O caso aconteceu na última quinta-feira, 4

image 'Calvo da Campari' diz que houve agressão mútua e nega tentativa de estupro contra namorada
O coach também revela detalhes sobre a vida íntima dos dois com referências a "sexo selvagem", mas diz que era sempre com consentimento de ambos.

image 'Papai Noel' de shopping é preso em SC suspeito de cometer estupro de vulnerável

A paciente sofreu um acidente de motocicleta e foi internada no dia 29 de novembro. Após três dias, a mulher foi submetida à operação para colocar pinos no braço direito. O procedimento iniciou por volta das 16h e terminou após duas horas.

Durante a cirurgia, a mulher despertou e notou a movimentação ao redor, mas logo voltou à sedação. Ao final, ela acordou novamente e viu que estava com dois enfermeiros, um homem e uma mulher. A mulher estava de costas e organizava alguns instrumentos na sala.

Nesse momento, o homem tocava a paciente com os dedos. Quando notou a ação, a vítima se mexeu e fechou as apenas, conforme relato. O enfermeiro parou com o abuso e pediu à enfermeira que a acordasse para levá-la à sala de pós-operatório.

O crime foi denunciado pela paciente ao hospital. Ela recebeu apoio da equipe de psicologia e administração da unidade e denunciou o caso à Polícia Civil, que ouviu a vítima e testemunhas. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher iniciou as investigações e o suspeito foi preso preventivamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mulher é estuprada em cirurgia

estupro

abuso sexual

Cuiabá

Mato Grosso
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil perde para Noruega no Mundial feminino de handebol e encara a Alemanha nas quartas

07.12.25 19h52

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

Brasil

Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa

Segundo Banco Central, 238,6 mil pessoas ativaram proteção

05.12.25 19h30

será?

Copa do Mundo de 2026: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título

Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

05.12.25 13h32

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Padre de 38 anos é encontrado morto em Casa Paroquial

Júlio César Agripino atuava na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais

07.12.25 10h31

CRIME

Mulher é estuprada durante cirurgia e flagra abusador ao acordar de sedação

O crime aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 2 de dezembro. A vítima passava por procedimento cirúrgico após acidente de motocicleta e o homem foi preso

07.12.25 9h34

DEU ERRADO!

Resultado ‘exagerado’ de bronzeamento artificial vira meme na Web: ‘Cremação?’

A famosa “marquinha” passou do ponto e chamou atenção de vários internautas.

08.12.25 3h58

ESTELIONATO IDOSA

Cuidadora é presa após aplicar golpe em idosa e usar dinheiro para pagar faculdade do namorado

Além de pagar estudos do companheiro, mulher tinha vida de luxo usando sem permissão o dinheiro da vítima

02.04.25 11h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda