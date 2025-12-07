Mulher é estuprada durante cirurgia e flagra abusador ao acordar de sedação

Uma mulher, de 21 anos, foi vítima de estupro enquanto passava por um procedimento cirúrgico em um hospital de Cuiabá, no Mato Grosso. Ao acordar da sedação na sala de cirurgia, ela notou que um enfermeiro a abusava sexualmente. O homem de 39 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (3).

A paciente sofreu um acidente de motocicleta e foi internada no dia 29 de novembro. Após três dias, a mulher foi submetida à operação para colocar pinos no braço direito. O procedimento iniciou por volta das 16h e terminou após duas horas.

Durante a cirurgia, a mulher despertou e notou a movimentação ao redor, mas logo voltou à sedação. Ao final, ela acordou novamente e viu que estava com dois enfermeiros, um homem e uma mulher. A mulher estava de costas e organizava alguns instrumentos na sala.

Nesse momento, o homem tocava a paciente com os dedos. Quando notou a ação, a vítima se mexeu e fechou as apenas, conforme relato. O enfermeiro parou com o abuso e pediu à enfermeira que a acordasse para levá-la à sala de pós-operatório.

O crime foi denunciado pela paciente ao hospital. Ela recebeu apoio da equipe de psicologia e administração da unidade e denunciou o caso à Polícia Civil, que ouviu a vítima e testemunhas. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher iniciou as investigações e o suspeito foi preso preventivamente.