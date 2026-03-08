Homem é preso por manter mulher e filho em cárcere privado

Uma mulher de 42 anos e um adolescente de 13 anos foram resgatados em situação de cárcere privado. O suspeito de 56 anos era companheiro da mulher e pai do adolescente. O caso foi registrado na noite desse sábado (7), em Araras, São Paulo.

O homem está à disposição da Justiça. Segundo a delegada da Delegacia da Mulher (DDM) responsável pelo caso, Evelyn Kafa, o relacionamento existia há 26 anos. As autoridades investigam há quanto tempo a mulher e o adolescente eram mantidos em cárcere privado.

“Ela começou a namorar ele com 13 [anos] e piorou com nascimento do filho. Se antes do filho nascer já era mantida dessa forma, não sei dizer. A violência doméstica durou o tempo todo de relacionamento, mas o cárcere não sabemos ainda, e acredito que nem ela vai saber dizer”, explicou a delegada. De acordo com Evelyn, o acesso à casa era restrito e algumas janelas estavam vedadas com madeira. A mulher saía da residência em momentos raros e unicamente acompanhada pelo suspeito.

“A vítima relatou que nunca ia sozinha ao supermercado ou fazia ligações para a família sem que ele estivesse por perto. Ela era obrigada a andar de carro com a cabeça abaixada também para não ser vista por ninguém. Na casa era fechado o acesso a rua, as janelas de casa eram tapadas com madeira para e ela não pudesse abrir essas janelas e pedir socorro”, disse a delegada. A mulher foi resgatada pela Guarda Civil Municipal (GCM), abordada durante patrulha por um familiar da vítima que contou a situação. Os agentes foram ao local e retiraram as vítimas.

Conforme os guardas municipais, o adolescente é analfabeto e nunca frequentou a escola, devido à proibição do pai. A mulher relatou às autoridades que o suspeito estava trabalhando a duas ruas do endereço e possuía uma arma de fogo. Os agentes foram até ele e, durante buscas, encontraram uma réplica de arma.

O homem foi preso em flagrante. A mulher e o adolescente foram levados ao atendimento médico e, em seguida, encaminhados à delegacia. De acordo com relato à polícia, a vítima afirmou que sofria ameaças de morte constantes, não saía de casa sozinha há anos e o homem não deixava o filho ir à escola.

A irmã da mulher relatou que desconfiou da situação há, aproximadamente, um ano, quando recebeu ligações da vítima relatando violência doméstica. A familiar afirmou que o suspeito controlava o contato da mulher com parentes e restringia visitas, além de monitorar o uso do telefone.