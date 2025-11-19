Homem é preso por agredir e manter companheira em cárcere, em Canaã dos Carajás

Um homem foi preso em flagrante na tarde da última segunda-feira (17/11) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, suspeito de agredir a companheira e mantê-la em cárcere privado. De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após a vítima denunciar que havia sido vítima de diversos crimes em contexto de violência doméstica.

Em depoimento, ela relatou ter sofrido agressões físicas, quando o suspeito arremessou um objeto contundente contra ela, além de ameaças de morte com o uso de arma branca. Ainda conforme a PC, também foi constatado o crime de dano qualificado pela destruição do aparelho celular da vítima.

Diante dos fatos, os agentes foram atrás do suspeito e o localizaram. A PC o conduziu à unidade policial de Canaã dos Carajás, onde passou pelos procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado, dano qualificado e ameaça.

Punição

Somadas as penas dos quatro crimes cometidos, o suspeito pode pegar, conforme o Código Penal Brasileiro, até 10 anos de reclusão.