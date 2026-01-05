Homem é morto com tiros na cabeça e outro baleado em Parauapebas

Um homem identificado como Francisco de Assis Ribeiro Júnior morreu ao ser baleado na região da cabeça em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de domingo (4), no bairro Nova Conquista, região da Palmares I. Segundo as informações policiais, um segundo homem também teria sido alvejado, mas foi socorrido antes da chegada da equipe policial.

De acordo com informações do portal Informes Parauapebas, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo na Rua Getúlio Vargas. Não há informações sobre as circunstâncias do crime ou se as vítimas estavam juntas no momento do ataque. Um deles, identificado posteriormente como sendo Francisco, evoluiu a óbito antes de receber atendimento médico. Quando os policiais foram chamados e chegaram ao endereço, encontraram o homem morto no local do baleamento.

A segunda vítima, um jovem de 18 anos que também foi baleado na cabeça, foi retirada da área antes da viatura chegar. Ele deu entrada no Hospital Municipal de Parauapebas e foi levado para a sala vermelha. Os relatos iniciais são de que o jovem teve três perfurações de tiros na cabeça e está em estado grave. A irmã teria relatado aos agentes que a vítima disse a familiares que iria na casa de um amigo quando o atentado ocorreu. Ela informou não saber quem seria o autor dos disparos, nem a motivação do crime.

A Polícia Civil esteve no local onde o crime ocorreu e abriu um inquérito para apurar o homicídio. Os agentes ainda teriam constatado que Francisco possuía antecedentes por tráfico de drogas. As investigações devem esclarecer se a vida pregressa da vítima pode ter relação com o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Parauapebas. "Um homem morreu no local por disparos de arma de fogo e uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime", comunicou.