O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cadáver é encontrado boiando próximo de porto no Rio Amazonas, em Santarém

O caso foi registrado na manhã de domingo (4)

O Liberal
fonte

Cadáver é encontrado boiando próximo de porto no Rio Amazonas, em Santarém. (Foto: O Impacto Santarém)

Um corpo sem identificação e que não teve o sexo revelado foi localizado boiando no Rio Amazonas, nas proximidades de um porto no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de domingo (4). A Polícia Militar foi acionada após trabalhadores que atuam na área avistarem o cadáver na água.

Segundo a PM, a equipe se deslocou até o local indicado para averiguar a denúncia e confirmou a veracidade da ocorrência. Diante da constatação, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar a retirada do corpo da água. Até o momento, não havia registro oficial de pessoas desaparecidas na região para que os agentes pudessem associar ao caso. Após a remoção, foram realizadas buscas por documentos ou outros elementos que pudessem auxiliar na identificação da vítima.

A equipe dos bombeiros encontrou dificuldade para realizar a retirada do corpo durante a operação, em razão das condições do terreno. Conforme os bombeiros, a área apresentava instabilidade e grande volume de água, o que exigiu cuidados adicionais para garantir a segurança durante o resgate.

De acordo com os agentes, o corpo apresentava rigidez cadavérica e sinais de deterioração em algumas partes, possivelmente causados pela ação de animais aquáticos. Os militares esclareceram que não tinham como apontar causas da morte ou possíveis lesões. Essas informações ficarão a cargo dos órgãos responsáveis. Após a remoção, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais para identificação e esclarecimento das circunstâncias da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil. 

"A Polícia Civil informa que a Seccional de Santarém apura as circunstâncias da morte. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

Palavras-chave

corpo encontrado em rio
Polícia
