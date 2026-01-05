Capa Jornal Amazônia
Polícia

Van capota e atinge mulher na BR-316, em Ananindeua

O acidente foi registrado na no0ite de domingo (4)

O Liberal
fonte

Van capota e atinge mulher na BR-316, em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Uma van capotou na BR-316, em Ananindeua, e atingiu uma mulher que estava parada na calçada. O acidente foi registrado na noite de domingo (4), próximo a um shopping, no sentido entrada de Belém. Não há informações sobre mortes. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a socorrer a vítima, que ficou ferida e presa debaixo do veículo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional Urbana de Ananindeua, que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "O motorista da van e a cobradora serão identificados e intimados para dar esclarecimentos. Uma terceira pessoa que também trabalhava na van permaneceu no local e foi encaminhada à unidade policial, onde prestou depoimento. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico", comunicou.

Segundo as informações iniciais, a van de transportes seria clandestina e fazia a linha Icoaraci/Castanheira. O capotamento foi registrado por volta das 21h15. Testemunhas teriam relatado que o veículo estava em alta velocidade, versão que será apurada pelas autoridades de trânsito.

As imagens do momento do acidente mostram quando a van, descontrolada, vira na pista e cai sobre uma mulher que estava parada na calçada. Após o acidente, as pessoas que estavam dentro da van conseguiram sair do veículo. Outras pessoas que também estavam próximas correm e evitam ser atingidas.

Testemunhas se unem, empurram a van e conseguem retirar a mulher debaixo do veículo. Uma ambulância foi acionada e realizou o socorro da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram quando um homem, que estava dentro da van, é socorrido na calçada ao apresentar ferimentos decorrentes do acidente.

Pelas imagens também é possível ver quando o condutor do veículo fugiu do local. Ele aparece saindo do veículo e, ao perceber que atingiu uma pessoa, sai andando. Algumas testemunhas que estavam no local correram atrás do suspeito, que não teria sido detido.

 

 

Acidente de trânsito
Polícia
