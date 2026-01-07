Quadrilha é presa após manter homem em cativeiro por 3 dias sob ameaças no litoral de SP

Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi detido na manhã de terça-feira, 6, no bairro Vila Edna, no Guarujá, litoral paulista. O grupo é acusado de manter um homem em cárcere privado por cerca de três dias.

A vítima abordou policiais militares em patrulhamento e relatou ter sido agredida e ameaçada pelos autores. Ela foi socorrida ao pronto-socorro, onde foram constatadas lesões corporais.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que não há detalhes de como a vítima conseguiu ser libertada do cativeiro. O veículo da vítima foi localizado abandonado no bairro Jardim Praiano e encaminhado para a perícia.

Prisão e Confissão dos Suspeitos

Com apoio da Polícia Civil, os suspeitos foram localizados e abordados pelas autoridades. Eles confessaram o crime após o interrogatório na delegacia, segundo a SSP-SP.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como roubo, extorsão e associação criminosa. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, e as defesas não foram localizadas.