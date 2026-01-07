Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Quadrilha é presa após manter homem em cativeiro por 3 dias sob ameaças no litoral de SP

A vítima abordou policiais militares em patrulhamento e relatou ter permanecido cerca de três dias em cativeiro, onde foi agredida e ameaçada

Redação O Liberal com informações da AE

Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi detido na manhã de terça-feira, 6, no bairro Vila Edna, no Guarujá, litoral paulista. O grupo é acusado de manter um homem em cárcere privado por cerca de três dias.

A vítima abordou policiais militares em patrulhamento e relatou ter sido agredida e ameaçada pelos autores. Ela foi socorrida ao pronto-socorro, onde foram constatadas lesões corporais.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que não há detalhes de como a vítima conseguiu ser libertada do cativeiro. O veículo da vítima foi localizado abandonado no bairro Jardim Praiano e encaminhado para a perícia.

Prisão e Confissão dos Suspeitos

Com apoio da Polícia Civil, os suspeitos foram localizados e abordados pelas autoridades. Eles confessaram o crime após o interrogatório na delegacia, segundo a SSP-SP.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como roubo, extorsão e associação criminosa. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, e as defesas não foram localizadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cárcere privado

homem

SP

Guarujá
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda