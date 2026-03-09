Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Taxação de bets volta ao debate no Congresso; proposta pode arrecadar R$ 30 bilhões

Base governista articula novo projeto para tributar apostas on-line e financiar segurança pública

Hannah Franco
fonte

Projeto para tributar apostas on-line volta à pauta no Congresso Nacional. (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

A discussão sobre a taxação das apostas esportivas on-line, conhecidas como “bets”, volta ao centro do debate no Congresso Nacional nesta semana. Parlamentares da base governista articulam a apresentação de um novo projeto de lei para ampliar a tributação do setor, que movimenta bilhões de reais no país.

A proposta prevê a criação de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) específica para casas de apostas digitais, chamada de “Cide-bets”. A medida tem como objetivo reforçar o financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

VEJA MAIS

image Dizer que vai se arrecadar R$ 30 bilhões com Cide-Bets é uma aberração, diz Motta
O imposto tinha o objetivo de aumentar os recursos para segurança pública, mas acabou retirado do projeto de lei antifacção durante votação na Câmara

[[(standard.Article) Procon-SP: 4 em cada 10 usuários de bets já se endividaram após apostarem em jogos on-line]]

Estimativas indicam que a nova tributação poderia gerar até R$ 30 bilhões por ano em arrecadação, ao menos até a entrada em vigor completa do Imposto Seletivo previsto na reforma tributária, cuja implementação está prevista para ocorrer gradualmente até 2033.

Governo defende regulamentação do setor

O governo federal defende que a regulamentação e a tributação mais ampla das plataformas de apostas são necessárias para aumentar a transparência e combater irregularidades.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o setor movimenta cifras bilionárias e precisa ser integrado de forma mais clara à economia formal.

Segundo ele, a regulamentação também pode ajudar a evitar crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, além de garantir que parte dos recursos gerados pelo mercado seja destinada a áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança pública.

Novo projeto deve retomar proposta de taxação

A ideia de tributar o setor com uma Cide foi originalmente apresentada pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Embora a proposta tenha sido retirada da versão final da chamada Lei Antifacção na Câmara dos Deputados, parlamentares da base governista voltaram a discutir o tema.

O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara agora um novo projeto de lei para retomar a proposta, em moldes semelhantes ao texto original.

Nos bastidores do Congresso, deputados do centro e da direita têm demonstrado apoio à medida. Já parte da esquerda avalia que recorrer novamente à taxação das apostas pode representar um excesso de carga tributária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bets irregulares

taxação
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Delegada e marido advogado são presos por uso ilícito de carro da Polícia Civil; entenda o caso

Wanessa Santana Martins Vieira e Renan Rachid Silva Vieira foram detidos nessa terça-feira (10) e liberados, por ordem da Justiça, um dia depois

12.03.26 19h22

POLÍCIA

Mulher coloca fogo em marido por ele sair 'sem dar satisfação'

Esposa jogou gasolina no marido e em si própria

13.03.26 1h22

BRASIL

Cidade fica sem energia após ultraleve atingir fios de alta tensão

A situação aconteceu nessa quarta-feira (11), em Riacho das Almas, no Pernambuco

12.03.26 22h40

BRASIL

Detento é morto com 160 golpes de estilete em presídio, em Santa Catarina

Segundo a investigação, três detentos participaram do crime e foram indiciados por homicídio duplamente qualificado

12.03.26 12h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda