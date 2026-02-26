Dizer que vai se arrecadar R$ 30 bilhões com Cide-Bets é uma aberração, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), classificou como "aberração" a estimativa de arrecadação de R$ 30 bilhões com a Cide-Bets. O imposto, que visava ampliar recursos para segurança pública, foi retirado de um projeto de lei antifacção durante votação na Câmara.

"Dizer que vai ser arrecadado R$ 30 bilhões com o imposto dessa Cide-Bets não é verdadeiro. Não é uma divergência, é uma aberração", declarou Motta em entrevista ao Metrópoles. Ele questionou a projeção, sugerindo que o faturamento total das bets talvez não alcance esse valor.

Motta argumentou que o Ministério da Fazenda se manifestou contra a criação da Cide-Bets. Segundo ele, o próprio governo teria declarado a operacionalização do tributo como "impossível".

Fazenda apontou inviabilidade da Cide-Bets

"A inclusão da Cide-Bets por parte do Senado, primeiro, é inexequível do ponto de vista da cobrança", detalhou o deputado. Ele reafirmou que a equipe do Ministério da Fazenda indicou a impossibilidade de cobrar esse tipo de imposto nas operações de apostas.

Câmara nega proteção às empresas de apostas

O deputado afirmou que o tributo favoreceria as bets ilegais no Brasil. Motta negou qualquer proteção da Câmara dos Deputados às empresas do setor de apostas, ressaltando ações anteriores do legislativo.

"A Câmara dos Deputados aprovou no final do ano um aumento da cobrança de impostos das bets. Não há proteção às bets na Câmara", concluiu Motta.