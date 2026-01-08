Homem é preso por agredir companheira a vassouradas dentro de van em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (7/1) no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, suspeito de agredir a companheira a vassouradas dentro de uma van.

As lesões provocadas pelos golpes de vassoura foram comprovadas mediante laudo. Segundo a PC, a vítima relatou que essa não foi a primeira vez que havia sido agredida pelo suspeito. A mulher disse aos agentes que estava mancando por conta de o homem ter batido nela no Natal do ano passado.

O suspeito, após ser localizado, foi detido pela equipe da Delegacia do Júlia Seffer por volta das 13h30. Ele permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Punição

A pena para esse crime é de três meses a um ano de reclusão. Ela pode subir para até cinco anos se for cometida no âmbito de violência doméstica.