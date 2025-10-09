Capa Jornal Amazônia
Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

O Liberal
fonte

Bárbara Marques foi alvo da segunda fase da operação Expertise da PF (Foto: Instagram barbaramarques.pa)

A vice-prefeita de Marituba, Bárbara Bessa Marques (MDB), que também acumulava o cargo de secretária Municipal de Educação, foi exonerada da Secretaria após ter sido alvo da segunda fase da operação “Expertise”, da Polícia Federal. O decreto de exoneração, assinado pela prefeita Patrícia Alencar (MDB), foi publicado no site da prefeitura, nesta quinta-feira (9/10). 

Horas antes, Bárbara Marques foi alvo da operação da PF que apura suposto esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos nas áreas de saúde e educação, corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal. 

Veja mais

image Operação da PF apura fraudes em licitações e desvio de recursos públicos de cerca de R$ 200 milhões
Segundo a Polícia Federal, os agentes identificaram um dos investigados entregando valores em espécie a um agente público dentro de órgão da administração

A Justiça também deferiu os pedidos para afastamentos cautelares, bloqueio/sequestro de bens e quebras de sigilo dos investigados.

Embora os nomes dos alvos da operação não tenham sido divulgados pela Polícia, uma fonte ligada à Prefeitura de Marituba confirmou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da vice-prefeita, mas negou que ela tenha sido presa. 

Em nota, a Prefeitura de Marituba informou que está colaborando com as investigações. "Todas as medidas administrativas necessárias foram adotadas para garantir a transparência e contribuir com o pleno andamento das investigações".

A exoneração publicada nesta quinta-feira envolve apenas a saída de Bárbara Marques da função de secretária municipal. Por ser um cargo eletivo, com mandato fixo, o cargo de vice-prefeito não é de livre nomeação e exoneração da gestora do município.

