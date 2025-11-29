Brasileiro destaca racismo climático na proposta de criação da Câmara de Justiça Climática na ONU

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Edmundo Oliveira, coordenador internacional do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (Coplad), apresentou detalhes sobre a proposta de criação da Câmara de Justiça Climática na Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa, que faz parte da ampla "Reforma da ONU" iniciada em setembro de 2024, objetiva estabelecer um tribunal internacional para enfrentar as questões de criminalidade e degradação ambiental que afetam diretamente o clima global.

Competências da Câmara de Justiça Climática

Oliveira explicou que a definição das competências da nova câmara será parte dos estudos em andamento da Reforma da ONU, mas destacou que a atuação do tribunal será essencial para combater práticas ilícitas que afetam o meio ambiente, como a lavagem de dinheiro ligada ao desmatamento na Amazônia.

“Vamos levar essa proposta para dentro da Reforma da ONU e alinhar as competências para garantir que a Câmara de Justiça Climática seja eficaz", disse Oliveira.

Amazônia e o mercado do crime

Um dos pontos centrais da proposta é a necessidade de políticas públicas mais robustas para combater a criminalidade na Amazônia. Segundo Oliveira, a Amazônia, embora pertença ao Brasil, é um patrimônio global, e sua preservação depende do esforço coletivo.

Ele alertou sobre o impacto da lavagem de dinheiro, que movimenta cerca de 130 bilhões de dólares anualmente, como um dos maiores fomentadores do "mercado do crime" na região.

“O mercado do crime é composto por crimes antigos, como o desmatamento, mas também por crimes novos, como o racismo climático", explicou.

Racismo climático e justiça pedagógica

Oliveira também destacou que a Câmara de Justiça Climática não focará em punições, mas em medidas pedagógicas para sensibilizar as populações e governos sobre a importância da justiça climática.

Ele mencionou o conceito de "racismo climático", um fenômeno que descreve o sofrimento causado por desigualdades na infraestrutura para enfrentar desastres ambientais, especialmente nas comunidades mais vulneráveis.

"A vinda da Câmara de Justiça Climática ajudará com medidas pedagógicas para que o mundo respire melhor e as comunidades se sintam mais protegidas", concluiu.





























