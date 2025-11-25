Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25, pela CNT/MDA mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente em um primeiro turno e derrotaria todos os oito adversários testados em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026.

No primeiro turno, em um dos cenários testados, Lula tem 42%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 21,7%. Na sequência, estão Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná, com 11,8%; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 5,7%. Brancos e nulos são 14,7%, e indecisos, 4,1%.

No total, Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

Quando o nome de Tarcísio é substituído pelo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula tem 42,7%; e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 17,4%. Ratinho Jr., 14%; e Zema, 9,6%. Brancos e nulos são 13,1% e indecisos, 3,2%.

Já em um cenário em que está a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Lula aparece também com 42,7%, enquanto ela tem 23%. Depois, estão Ratinho Jr., com 11,4%; e Zema, 8,3%. Brancos e nulos são 11,7%, e indecisos, 2%.

Os resultados fazem parte da 166ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA.

Foram feitas 2.022 entrevistas entre 19 a 23 de novembro, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Veja os cenários de 1º turno:

Cenário 1:

Lula: 38,8%; Jair Bolsonaro (que está inelegível e não irá concorrer): 27%; Ciro Gomes: 9,6%; Ratinho Jr.: 6,4%; Ronaldo Caiado: 4%; Romeu Zema: 2,7%; Branco/nulo: 8,5%; Indecisos: 3%.

Cenário 2:

Lula: 42%; Tarcísio de Freitas: 21,7%; Ratinho Jr.: 11,8%; Romeu Zema: 5,7% Branco/nulo: 14,7%; Indecisos: 4,1%.

Cenário 3:

Lula: 42,7%; Eduardo Bolsonaro: 17,4%; Ratinho Jr.: 14%; Romeu Zema: 9,6%; Branco/nulo: 13,1%; Indecisos: 3,2%.

Cenário 4:

Lula: 42,7%; Michelle Bolsonaro: 23%; Ratinho Jr.: 11,4%; Romeu Zema: 8,3% Branco/nulo: 11,7%; Indecisos: 2,0%.

Nos cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente, e os adversários mais bem colocados são Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr.

Em eventual disputa com o governador de São Paulo, Lula tem 45,7% e Tarcísio, 39,1%. Já com o governador do Paraná, o presidente tem 45,8%; e Ratinho Jr., 38,7%.

Veja os cenários de segundo turno:

Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro (que está inelegível e não irá concorrer)

Lula: 49,2%; Jair Bolsonaro: 36,9%; Branco/nulo: 12,5%; Indeciso: 1,4%.

Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 45,7%; Tarcísio de Freitas: 39,1%; Branco/nulo: 12,5%; Indeciso: 2,7%.

Cenário 3: Lula x Ratinho Jr.

Lula: 45,8%; Ratinho Jr.: 38,7%; Branco/nulo: 12,5%; Indeciso: 3%.

Cenário 4: Lula x Romeu Zema

Lula: 47,9%; Romeu Zema: 33,5%; Branco/nulo: 15,2%; Indeciso: 3,4%.

Cenário 5: Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 46,9%; Ronaldo Caiado: 33,7%; Branco/nulo: 15,7%; Indeciso: 3,7%.

Cenário 6: Lula x Ciro Gomes

Lula: 44,1%; Ciro Gomes: 35,1%; Branco/nulo: 17,6%; Indeciso: 3,2%

Cenário 7: Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula: 49,9%; Eduardo Bolsonaro: 33,3%; Branco/nulo: 14,6%; Indeciso: 2,2%.

Cenário 8: Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 49,1%; Michelle Bolsonaro: 35,6%; Branco/nulo: 13,7%; Indeciso: 1,6%.

Bolsonaro tem maior rejeição; Lula tem maior potencial de votos

A pesquisa CNT/MDA mostrou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro se mantém com a maior rejeição para a eleição presidencial de 2026. Entre os entrevistados, 43% responderam que não votariam em Bolsonaro "de jeito nenhum". São 3 pontos porcentuais a mais do que no último levantamento, quando 40% afirmaram que não votariam no ex-presidente.

Em seguida, os mais rejeitados da pesquisa de novembro foram: Lula, com 40,8%; Tarcísio de Freitas, 2,2%; Eduardo Bolsonaro, 1,8%; Michelle Bolsonaro, 1,8%; e Ciro Gomes, 1,8%. Outros somam 6,6%; rejeita todos, 0,7%; rejeita nenhum, 3,8%; não sabem ou não responderam, 12%.

A pesquisa foi feita de forma espontânea, ou seja, quando os entrevistados não recebem uma gama de opções para avaliar.

A pesquisa também apontou que 35,3% preferem Lula ou um candidato apoiado pelo petista. Em seguida, vêm os 33,3% que preferem por alguém que não seja nem apoiado por Lula nem por Bolsonaro.

Há ainda 27,3% com preferência em votar em Bolsonaro ou um candidato apoiado por ele.

Lula também aparece na dianteira na pesquisa de potencial de voto, com 51,3% que votariam "com certeza" ou "poderiam votar".

É um potencial maior do que o de Jair Bolsonaro, que aparece com 28,6% nessas categorias. Os demais são Ciro Gomes, 44,3%; Tarcísio de Freitas, 39,7%; Ratinho Jr., 38,3%; Eduardo Bolsonaro, 30,4%.