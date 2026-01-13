Capa Jornal Amazônia
Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no 1º turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), empata com o petista no segundo turno

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela reeleição no pleito de 2026, conforme pesquisa elaborada pela plataforma de jornalismo Meio e o Instituto Ideia. Divulgado nesta terça-feira, 13, o levantamento mostra o petista à frente de todos os adversários testados tanto no primeiro, quanto no segundo turno.

A única exceção é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está em empate técnico com Lula no segundo turno, considerando a margem de erro. O petista leva vantagem sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e outros governadores de direita como Ratinho Júnior (PSD), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Eduardo Leite (PSD).

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por meio de entrevistas por telefone entre os dias 8 e 12 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06731/2026.

Cenários do Primeiro Turno

Em um dos cenários testados para o primeiro turno, Lula registra 40,2% das intenções de voto contra 32,7% de Tarcísio. Na terceira colocação, aparecem Zema e Caiado com 5,5%, cada. Não souberam responder 11,8% e brancos e nulos somam 3,6%.

Quando o governador Tarcísio é substituído por Flávio Bolsonaro, o petista registra 39,7% contra 26,5% do filho do ex-presidente. Ratinho Júnior tem 7%.

No dia 25 de dezembro, o senador Flávio Bolsonaro leu uma carta, assinada por seu pai, onde o ex-presidente confirma que o filho será seu pré-candidato para a disputa pelo Palácio do Planalto em outubro. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma que disputará a reeleição em São Paulo.

No cenário em que o governador paranaense é substituído por Eduardo Leite, Lula fica com 39,6% e Flávio oscila para 27,6%. O governador gaúcho registra 2,8%, atrás de Caiado (5,5%) e Zema (5,4%).

A Meio/Ideia também testou dois cenários com Michelle Bolsonaro. No primeiro, com Ratinho Júnior, ela registra 29% contra 40% de Lula. No segundo, com Eduardo Leite, o resultado é similar: 40,1% das intenções de voto para o petista contra 29,7% para a ex-primeira-dama.

Cenários do Segundo Turno

No segundo turno, Lula tem 44,4% contra 42,1% de Tarcísio. Devido à margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos somam 7,2% e não souberam 6,4%.

O atual presidente leva vantagem contra todos os demais adversários. Ele supera Michelle (46% a 39%), Ratinho Júnior (46% a 37%), Caiado (46,3% a 36,5%), Zema (46,3% a 36,1%), Flávio (46,2% a 36%), Renan Santos (46,5% a 23,5%), Eduardo Leite (45% a 23%) e Aldo Rebelo (45,2% a 19%).

Taxa de Rejeição

A pesquisa também questionou os entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum se a eleição fosse hoje. O mais citado foi Lula (40,8%), seguido de Flávio Bolsonaro (30%), Michelle Bolsonaro (26,1%) e Tarcísio (16,2%).

Os demais nomes ficam abaixo de 12,8%, porcentual obtido por Zema. Não souberam 12,2% e 3,1% disseram que não rejeitam ninguém.

Palavras-chave

Eleições 2026

presidência

pesquisa

Meio/Ideia
