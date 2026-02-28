Bolsonaro vai apoiar deputado Marcos Pollon, do PL, ao Senado no MS, segundo Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou, neste sábado, 28, uma carta assinada por Jair Bolsonaro (PL), na qual o ex-presidente da República afirma que vai apoiar o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) na disputa pelo Senado pelo Mato Grosso do Sul.

"Adianto que, por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Pollon", diz um trecho da carta, publicada pela ex-primeira-dama nas redes sociais.

Michelle visitou Bolsonaro neste sábado, na Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso.

Na publicação, ela afirma que foi o próprio ex-presidente que pediu a publicação do texto.

Na carta, Bolsonaro diz que vai publicar "brevemente" uma lista dos pré-candidatos do PL ao Senado pelo Brasil.

A lista teria ficado sob responsabilidade do ex-mandatário, por determinação do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto.

Pollon é ativista pró-armas e deputado federal de primeiro mandato.