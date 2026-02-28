Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro vai apoiar deputado Marcos Pollon, do PL, ao Senado no MS, segundo Michelle

Michelle visitou Bolsonaro neste sábado, na Papudinha, em Brasília

Estadão Conteúdo
fonte

Na ocasião, o então pré-candidato à reeleição citou suspeitas de fragilidade na segurança das urnas (Ueslei Marcelino/Reuters)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou, neste sábado, 28, uma carta assinada por Jair Bolsonaro (PL), na qual o ex-presidente da República afirma que vai apoiar o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) na disputa pelo Senado pelo Mato Grosso do Sul.

"Adianto que, por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Pollon", diz um trecho da carta, publicada pela ex-primeira-dama nas redes sociais.

Michelle visitou Bolsonaro neste sábado, na Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso.

Na publicação, ela afirma que foi o próprio ex-presidente que pediu a publicação do texto.

Na carta, Bolsonaro diz que vai publicar "brevemente" uma lista dos pré-candidatos do PL ao Senado pelo Brasil.

A lista teria ficado sob responsabilidade do ex-mandatário, por determinação do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto.

Pollon é ativista pró-armas e deputado federal de primeiro mandato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

MS

SENADO

BOLSONARO

Marcos Pollon

apoio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Bolsonaro vai apoiar deputado Marcos Pollon, do PL, ao Senado no MS, segundo Michelle

Michelle visitou Bolsonaro neste sábado, na Papudinha, em Brasília

28.02.26 18h52

ENTREVISTA

Procurador-geral do Pará destaca importância da Região Norte no fortalecimento do Ministério Público

Alexandre Tourinho destacou a necessidade de uma representação mais robusta da Região Norte no cenário nacional para garantir políticas públicas eficazes

28.02.26 17h00

ENTREVISTA

Democracia e corrupção: Alexandre Tourinho destaca as principais atribuições do Ministério Público

Em entrevista ao Grupo Liberal, o Procurador-Geral de Justiça do Pará, detalhou as principais atribuições e desafios do órgão na sociedade

28.02.26 16h30

ENTREVISTA

‘O Ministério Público incomoda, mas é vital para a democracia’, diz Alexandre Tourinho em entrevista

O Procurador-Geral de Justiça do Pará, recém-eleito vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais da Região Norte, fala da atuação do Ministério Público e os desafios enfrentados pela região Norte

28.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

ANO ELEITORAL

TRE-PA multa prefeito de Ananindeua por propaganda eleitoral antecipada

Decisão também atinge deputada federal e vereador; Corte aponta uso irregular de projeto social em ações de pré-campanha no Pará

25.02.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda