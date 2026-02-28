Procurador-geral do Pará destaca importância da Região Norte no fortalecimento do Ministério Público

O Procurador-Geral de Justiça do Pará, Alexandre Tourinho, que também foi eleito neste mês para a vice-presidência do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais da Região Norte, enfatizou a relevância da união dos estados da Amazônia Legal para fortalecer o Ministério Público no Brasil.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Tourinho explicou como o Conselho de Procuradores-Gerais surgiu da necessidade de os procuradores se reunirem para tomar decisões políticas nacionais unificadas, refletindo as especificidades da região Norte.

"Às vezes, as decisões são tomadas em Brasília ou no Sul, sem considerar as distâncias e características próprias da nossa região. O Marajó, por exemplo, tem particularidades que precisam ser compreendidas", disse.

Ele destacou que, devido a essas diferenças, a região precisa de uma representação forte para garantir que suas demandas sejam ouvidas em âmbitos nacionais, como no Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) e até mesmo no Congresso Nacional.

Alexandre Tourinho durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Thiago Gomes)

Tourinho também abordou o desafio de combater o descaso com a região, lembrando que, apesar da riqueza e relevância da Amazônia, o Norte muitas vezes é deixado de lado nas decisões que impactam o Brasil como um todo.

"Precisamos reafirmar nossos direitos e nossas características", afirmou. A liderança do Pará na vice-presidência do CNPG reforça, segundo ele, a importância de ter uma voz forte e unida em defesa das necessidades da região Norte.