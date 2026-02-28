Democracia e corrupção: Alexandre Tourinho destaca as principais atribuições do Ministério Público

O Ministério Público do Pará exerce um papel multifacetado na defesa da sociedade, indo além da fiscalização eleitoral. De acordo com Alexandre Tourinho, Procurador-Geral de Justiça, o órgão atua de forma abrangente em questões que vão desde a proteção dos direitos humanos até o combate ao crime organizado.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Tourinho destacou as áreas de atuação do Ministério Público, enfatizando a importância da defesa da democracia, a luta contra a corrupção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

“A nossa atuação vai muito além de fiscalizar eleições ou propor ações de inelegibilidade. Lutamos contra qualquer tipo de tirania, e isso inclui influências indevidas sobre os poderes e os atentados aos freios e contrapesos da democracia”, explicou.

O Procurador-Geral também ressaltou a abrangência da atuação do Ministério Público em diversos campos, como a defesa do meio ambiente, dos direitos da criança e do adolescente, e da probidade administrativa.

"Diariamente, recebemos casos que envolvem idosos e deficientes, e para isso propomos inquéritos civis e ações civis públicas", disse.

Alexandre Tourinho durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Thiago Gomes)

Combate à corrupção e crime organizado

Tourinho destacou ainda o trabalho contínuo no combate à corrupção.

“Temos um grupo especial que atua em todo o estado do Pará, com promotores de diversas localidades, como Cachoeira do Arari e Santana, buscando coibir práticas corruptas”, afirmou.

A atuação do Ministério Público, segundo ele, ocorre principalmente de forma sigilosa, garantindo o sigilo das investigações.

Além disso, a estrutura de combate ao crime organizado foi expandida com a criação de grupos especializados, como o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o GEAC (Grupo Especial Anticorrupção), permitindo uma atuação mais eficaz e coordenada.

“Nosso trabalho é focado em uma atuação segura, separando claramente a estrutura voltada para o combate ao crime organizado daquelas que tratam da corrupção”, explicou.

A defesa da vida e os direitos fundamentais

Uma das prioridades do Ministério Público, conforme ressaltou Tourinho, é a defesa da vida, especialmente nos Tribunais do Júri.

"Não somos apenas um órgão de acusação. Atuamos em defesa da vítima e da vida, criando estruturas como o GAEJURI (Grupo de Atuação Especializada do Tribunal do Júri) para fortalecer essa atuação", afirmou.

O combate aos crimes cibernéticos também é um dos eixos importantes. Tourinho revelou que o Cybergaeco, grupo especializado em crimes cibernéticos, enfrenta ataques constantes ao sistema do Ministério Público, além de atuar contra a pedofilia e golpes virtuais.

“Esses golpes são orquestrados por organizações criminosas, e nossa resposta precisa ser robusta e coordenada”, concluiu.