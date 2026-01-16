Michelle Bolsonaro defende volta de ex-presidente para casa e apaga post 'elogiando' a Papudinha

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu nesta sexta-feira, 16, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prisão domiciliar. O pedido ocorreu um dia após ela comemorar a transferência dele para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Em seu perfil no Instagram, Michelle Bolsonaro afirmou que, embora as atuais instalações do complexo sejam “menos prejudiciais à sua saúde e lhe tragam mais dignidade”, a família continuará lutando para levá-lo para casa.

Transferência e primeiras reações

A transferência do ex-presidente ocorreu na quinta-feira, 15. Antes, Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal (PF). Naquele dia, a ex-primeira-dama comemorou a mudança e agradeceu publicamente à PF pelos cuidados.

A postagem de Michelle Bolsonaro na quinta-feira veio logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a transferência. A decisão destacou melhorias: aumento dos horários de visitas (de 2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5).

A sala no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, tem 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. As acomodações anteriores na Polícia Federal limitavam-se a 12 m² com quarto e banheiro.

Segundo aliados do ex-presidente ouvidos pelo Estadão, Bolsonaro avaliou positivamente a transferência. Ele teria classificado a decisão como um “bom gesto”, conforme relatado por interlocutores que conversaram com Michelle na noite da transferência.

Mudanças nas postagens e apelo político

Nesta sexta-feira, 16, Michelle Bolsonaro realizou edições em suas publicações. Uma primeira postagem, por volta das 13h, usava a expressão “menos torturantes” para as instalações da Papudinha. Uma hora depois, a expressão foi alterada para “menos prejudiciais à saúde”.

A ex-primeira-dama também excluiu trechos como “Meu marido não cometeu crime algum. Não houve nenhum golpe. Nunca deveria ter sido condenado. Está tudo errado desde o início”. Outras partes removidas incluíam “a certeza da injustiça permanece” e a menção à união familiar.

Provável candidata nas eleições de outubro, Michelle Bolsonaro pediu aos seguidores que sua atuação como mulher de Jair Bolsonaro não seja usada com fins políticos. Ela apelou: “peço que não me levem ao tribunal do julgamento pessoal, que não se apressem em me julgar ou a criar rótulos de conotação política”.

Em uma publicação com referências bíblicas, Michelle Bolsonaro pediu confiança no ex-presidente e em Deus. Ela também reiterou seu compromisso: “Eu farei tudo e darei a minha vida pelo meu marido, porque ele entregou a vida dele pelos brasileiros e pelo Brasil”.

Condenação e crimes imputados

Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão. Os crimes incluem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.