Lula diz que oposição espalha fake news 'todo santo dia', após vídeo de Nikolas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que opositores políticos compartilham mentiras e fake news diariamente. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16.

Lula disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro.

"A gente precisa enfrentar esse debate e não se acovardar diante das mentiras e fake news que essa gente faz todo santo dia. Eu não conheço ninguém que ensina uma coisa séria e tenha 4 milhões de seguidores. Mas, se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões", afirmou.

A declaração ocorre três dias após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, publicar um vídeo em que afirma que o governo teria retomado, "de forma escondida", uma norma que permitiria o monitoramento de transações via Pix. A publicação alcançou milhões de visualizações, com mais de 100 mil comentários e quase 1 milhão de compartilhamentos.

Como mostrou o Estadão Verifica, a informação é enganosa. A regra mencionada por Nikolas não cria um monitoramento em tempo real de transações nem é exclusiva ou novidade para o Pix. Após a repercussão, a Receita Federal divulgou nota na qual classificou como "completamente falsas" as informações sobre monitoramento do Pix para fins fiscais. Por causa do vídeo, dois deputados federais acionaram órgãos de controle contra o deputado.

Lula também defendeu o enfrentamento à disseminação de mentiras na internet e criticou o uso de Inteligência Artificial. Segundo ele, é preciso atenção redobrada, especialmente por parte das mulheres. "Eles são capazes de pegar uma foto sua e colocar você pelada", disse.

O presidente ainda alertou para o funcionamento dos algoritmos nas redes sociais. "Não podemos ficar reféns do algoritmo robotizado pelo que eles querem que vejamos e acreditemos todo dia. É preciso se lembrar que haverá uma eleição. E, se não formos espertos, a mentira vencerá a verdade", disse.

Nesta sexta-feira, 16, Lula participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936. O evento foi realizado na Casa da Moeda e contou com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).

Ainda nesta sexta, o presidente se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

O encontro ocorreu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e teve início por volta das 14h. Após a reunião, os dois líderes fizeram uma declaração conjunta. Lula destacou a demora para a conclusão do tratado e classificou o processo como "25 anos de sofrimento e tentativa de acordo".