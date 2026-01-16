Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que oposição espalha fake news 'todo santo dia', após vídeo de Nikolas

O presidente disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que opositores políticos compartilham mentiras e fake news diariamente. A declaração foi feita durante uma cerimônia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16.

Lula disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro.

"A gente precisa enfrentar esse debate e não se acovardar diante das mentiras e fake news que essa gente faz todo santo dia. Eu não conheço ninguém que ensina uma coisa séria e tenha 4 milhões de seguidores. Mas, se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões", afirmou.

A declaração ocorre três dias após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, publicar um vídeo em que afirma que o governo teria retomado, "de forma escondida", uma norma que permitiria o monitoramento de transações via Pix. A publicação alcançou milhões de visualizações, com mais de 100 mil comentários e quase 1 milhão de compartilhamentos.

Como mostrou o Estadão Verifica, a informação é enganosa. A regra mencionada por Nikolas não cria um monitoramento em tempo real de transações nem é exclusiva ou novidade para o Pix. Após a repercussão, a Receita Federal divulgou nota na qual classificou como "completamente falsas" as informações sobre monitoramento do Pix para fins fiscais. Por causa do vídeo, dois deputados federais acionaram órgãos de controle contra o deputado.

Lula também defendeu o enfrentamento à disseminação de mentiras na internet e criticou o uso de Inteligência Artificial. Segundo ele, é preciso atenção redobrada, especialmente por parte das mulheres. "Eles são capazes de pegar uma foto sua e colocar você pelada", disse.

O presidente ainda alertou para o funcionamento dos algoritmos nas redes sociais. "Não podemos ficar reféns do algoritmo robotizado pelo que eles querem que vejamos e acreditemos todo dia. É preciso se lembrar que haverá uma eleição. E, se não formos espertos, a mentira vencerá a verdade", disse.

Nesta sexta-feira, 16, Lula participou do lançamento de uma medalha comemorativa em alusão aos 90 anos do salário mínimo, criado em 1936. O evento foi realizado na Casa da Moeda e contou com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de ministros como Esther Dweck (Gestão e Inovação), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego).

Ainda nesta sexta, o presidente se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

O encontro ocorreu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e teve início por volta das 14h. Após a reunião, os dois líderes fizeram uma declaração conjunta. Lula destacou a demora para a conclusão do tratado e classificou o processo como "25 anos de sofrimento e tentativa de acordo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CRÍTICAS/OPOSIÇÃO/FAKE NEWS/ENFRENTAMENTO/DEBATE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

crítica

Lula diz que oposição espalha fake news 'todo santo dia', após vídeo de Nikolas

O presidente disse que influenciadores que falam bobagem conseguem milhões de seguidores nas redes sociais. Em seguida, mencionou Bolsonaro

16.01.26 18h28

condenado

Michelle Bolsonaro defende volta de ex-presidente para casa e apaga post 'elogiando' a Papudinha

Ex-primeira-dama, que antes havia comemorado transferência para a Papudinha, reiterou luta por liberdade do marido

16.01.26 16h41

cronograma

Ministro Flávio Dino determina aceleração de auditoria de emendas ao SUS

Em 2024, Dino determinou que as emendas na área da saúde só podem ser movimentadas em contas específicas individualizadas criadas com esse fim

16.01.26 16h23

embate

Malafaia chama Damares de 'cínica' e 'mentirosa' e amplia embate com a senadora

No mesmo dia, Malafaia comemorou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha

16.01.26 15h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

PESQUISA

Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no 1º turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), empata com o petista no segundo turno

13.01.26 7h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda