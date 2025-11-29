Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes pede à defesa de Augusto Heleno exame inicial de Alzheimer e documentos sobre doença

Ministro do STF deu cinco dias para defesa comprovar alegações de saúde

Estadão Conteúdo
fonte

General Augusto Heleno (Gustavo Moreno / STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para que a defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, apresente o exame inicial que diagnosticou o quadro de Alzheimer do militar, assim como todos os relatórios e avaliações médicas, desde 2018, que comprovem o quadro alegado para pedir a prisão domiciliar do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A determinação consta de despacho assinado neste sábado, 29, citando a "necessidade de completa instrução quanto ao histórico clínico alegado" pelo militar. No documento, Moraes ainda ordena que os advogados de Heleno esclareçam se ele comunicou o diagnóstico ao serviço de saúde da Presidência da República ou algum outro órgão à época que chefiava o GSI, entre 2019 e 2022.

Após Heleno ser levado ao Comando Militar do Planalto para cumprir a pena definitiva de 21 anos de prisão a que foi condenado na ação penal do golpe, sua defesa pediu sua prisão domiciliar humanitária, em razão de seu estado de saúde e idade avançada. Os advogados sustentaram que o ex-chefe do GSI tem 78 anos e um grave e progressivo quadro clínico, com diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular) em estágio inicial.

Ainda de acordo com a defesa, Heleno apresenta sintomas cognitivos desde 2018, "com evolução progressiva documentada em relatórios que culminaram no diagnóstico de demência mista". A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à prisão domiciliar do militar.

Ao analisar o caso, Moraes entendeu que não foi apresentado ao STF "nenhum documento, exame, relatório, notícia ou comprovação da presença dos sintomas contemporâneos aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023", destacando que em tal período o militar foi chefe do GSI, ao qual está subordinada a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) - "responsável por informações de inteligência sensíveis à Soberania Nacional".

O ministro frisou que os exames que acompanham o laudo médico juntado ao processo de Heleno foram realizados em 2024. Anotou ainda que, em "momento algum" da tramitação da ação penal do golpe, Heleno "alegou problemas cognitivos".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AUGUSTO HELENO/ALZHEIMER/EXAME INICIAL/ALEXANDRE DE MORAES/STF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ENTREVISTA

Brasileiro destaca racismo climático na proposta de criação da Câmara de Justiça Climática na ONU

Em entrevista ao Grupo Liberal, coordenador do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime destacou a importância de um tribunal internacional para combater crimes ambientais e o impacto das desigualdades climáticas.

29.11.25 17h00

ENTREVISTA

Proposta de criar Câmara de Justiça Climática na ONU surgiu em Belém, diz brasileiro em entrevista

Iniciativa surgiu durante conferência pré-COP 30 na capital paraense e busca combater desafios climáticos com um tribunal especializado.

29.11.25 16h30

ENTREVISTA

Brasileiro propõe criação de Câmara de Justiça Climática na ONU para combater desafios ambientais

Coordenador Internacional da ONU, Edmundo Oliveira, detalha em entrevista os objetivos e a importância da criação de uma nova instância jurídica para enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia.

29.11.25 16h00

COMPROVAÇÃO

Moraes pede à defesa de Augusto Heleno exame inicial de Alzheimer e documentos sobre doença

Ministro do STF deu cinco dias para defesa comprovar alegações de saúde

29.11.25 11h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda