Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Delegados da PF anunciam paralisação de inquéritos até criação de fundo que fortalece orçamento

A promessa de criação desse fundo havia sido feita pelo ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, mas atualmente está paralisada no Ministério da Gestão e Inovação (MGI)

Estadão Conteúdo

Os delegados da Polícia Federal anunciaram nesta segunda-feira, 9, que vão suspender a realização de despachos em inquéritos policiais e a deflagração de operações como uma forma de protesto para que o governo Lula apresente proposta para criação do fundo nacional de combate às organizações criminosas. A medida não deve afetar investigações sobre políticos com foro privilegiado, o que inclui o caso do Banco Master, nem ações de combate ao tráfico de pessoas, prisões em flagrante e situações de risco à vida.

A promessa de criação desse fundo havia sido feita pelo ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, mas atualmente está paralisada no Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Um dos eixos desse fundo seria usar recursos confiscados de organizações criminosas para fortalecer o orçamento de órgãos destinados ao combate ao crime, como da Polícia Federal.

A paralisação foi aprovada em uma assembleia da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal (ADPF). Os serviços de agendamento de passaportes estão entre os que ficarão suspensos no período.

De acordo com a ADPF, o objetivo da criação desse fundo é "estabelecer mecanismos estáveis de financiamento para a modernização das capacidades investigativas, a estruturação de unidades especializadas e a criação de incentivos à maior produtividade e eficiência".

O presidente da ADPF, Edvandir Paiva, defende a criação do fundo. "O fortalecimento da Polícia Federal é essencial para o enfrentamento efetivo das organizações criminosas que atuam em todo o país. Trata-se de uma medida estruturante para a segurança pública e para a proteção da sociedade", disse, em nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PF/DELEGADOS/ANÚNCIO/PARALISAÇÃO/FUNDO/ORÇAMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Delegado da PF e ex-secretário do RJ são presos por envolvimento com o crime organizado

09.03.26 21h28

protesto

Delegados da PF anunciam paralisação de inquéritos até criação de fundo que fortalece orçamento

A promessa de criação desse fundo havia sido feita pelo ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, mas atualmente está paralisada no Ministério da Gestão e Inovação (MGI)

09.03.26 19h34

troca de farpas

Alessandro Vieira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques sobre CPI de ministros do STF

Senador e ex-deputado divergem em redes sociais por requerimento que visa Moraes e Toffoli

09.03.26 19h14

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

FUNCIONALISMO PÚBLICO

Helder Barbalho anuncia reajuste geral de 6% para servidores do Pará

Segundo o governador, o aumento beneficia mais de 160 mil ativos, inativos e pensionistas e deve injetar R$ 1,3 bilhão na economia

02.03.26 19h39

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda