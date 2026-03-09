Capa Jornal Amazônia
Alessandro Vieira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques sobre CPI de ministros do STF

Senador e ex-deputado divergem em redes sociais por requerimento que visa Moraes e Toffoli

Estadão Conteúdo

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do Partido Liberal (PL), trocaram ataques em publicações nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 9. A divergência tem como pano de fundo o requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, de autoria de Vieira.

O senador foi atacado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter sido o criador do projeto de lei das fake news. Ele rebateu as acusações lembrando que foi o autor da CPI da Lava Toga e de pedido de impeachment de Moraes e Toffoli pelo inquérito das fake news.

Vieira também mencionou que Eduardo e o irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), resistiram à abertura desse processo de impeachment. "Nos dois momentos, a maior resistência foi dos seus irmãos Flávio e Eduardo, provavelmente preocupados com o processo das rachadinhas e não com o Brasil. O resultado desse acordão todos nós sabemos qual foi", disse Vieira em publicação no X.

Rebates e Acusações Mútuas

Em resposta, Eduardo afirmou que Vieira é um "senador perigosíssimo". "O senhor lave a boca antes de falar de um exilado estar compactuando com Alexandre de Moraes", declarou o ex-deputado.

O senador fez uma tréplica a Eduardo. "Cara, vai surfar, curtir o Mickey ou coisa parecida. Deixa quem está trabalhando em paz. Vocês fizeram esse mesmo teatrinho em 2019 e o resultado todo mundo sabe. Seu irmão já assinou a CPI, foi a assinatura 29, já estamos em 35. Você já atrapalhou o Brasil demais, tá na hora de descansar", afirmou Vieira.

Mudança de Posição de Flávio Bolsonaro

Como mostrou o Estadão, diferentemente do que fez sete anos atrás, Flávio Bolsonaro, que antes havia atuado para barrar a CPI da Lava Toga, assinou desta vez o requerimento para criar a comissão que investiga os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

A assinatura de Flávio ocorreu depois de a CPI obter o número mínimo de 27 apoios para o protocolo. O requerimento em questão é de autoria do senador Alessandro Vieira.

Ligações com o Banqueiro Daniel Vorcaro

O contexto da CPI inclui revelações de mensagens obtidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que demonstram conversas com Moraes. O Estadão também evidenciou a ligação de um empreendimento de familiares de Dias Toffoli com fundos conectados ao banco Master, de Vorcaro.

Dados extraídos do aparelho de Vorcaro indicam que ele prestava contas a Moraes sobre negociações de venda de sua instituição bancária. As mensagens sugerem, ainda, diálogos a respeito de um inquérito sigiloso em tramitação na Justiça Federal de Brasília.

Outras mensagens revelam que Vorcaro consultou Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico em Londres, ocorrido em abril de 2024. Na ocasião, o ministro determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro comunicou a decisão à organização.

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO/MORAES/TOFFOLI/ALESSANDRO VIEIRA/ASSINATURAS/CPI/TROCA DE FARPAS/EDUARDO BOLSONARO
