Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

A Polícia Federal (PF) investiga a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário" de Daniel Vorcaro. O fato ocorreu após sua prisão, na quarta-feira (4). Ele chegou a receber atendimento e foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. A suspeita é de suicídio.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao portal G1 que "toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos". O ocorrido foi comunicado pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

Todos os registros em vídeo que mostram o caso devem ser entregues à Corte. O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais. Ele foi preso pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Socorro e Atendimento a Luiz Phillipi Mourão

Segundo nota publicada pela PF de Minas Gerais, "ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato". Eles iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com fontes da Polícia Federal, Luiz Phillipi Machado de Moraes teria se enforcado usando a própria camiseta. Ele foi inicialmente reanimado por cerca de 30 minutos pelo Grupo de Pronta Intervenção da PF/MG (GPI).

Com a chegada da equipe médica do Samu, o preso foi levado ao Hospital João XXIII. No entanto, Luiz Phillipi acabou não resistindo e morreu na unidade hospitalar.

Quem era "Sicário"

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", desempenhava funções específicas para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele era responsável pela obtenção de informações sigilosas e monitoramento de adversários.

Sua atuação também incluía a neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses de Vorcaro. A prisão de "Sicário" ocorreu no contexto da Operação Compliance Zero.